  • BIST 114.174
  • Altın 160,623
  • Dolar 3,7919
  • Euro 4,5247
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 8 °C

Başkan Yaşar, 10 OcakÇalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Cemiyeti’nin 72’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı

»
Başkan Yaşar, 10 OcakÇalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Cemiyeti’nin 72’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 10 OcakÇalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Cemiyeti’nin 72’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in ev sahipliğinde cemiyet binasında düzenlenen kokteyl Ankaralı medya, siyaset ve iş dünyasından konukları bir araya getirdi.

Türkiye’de layığı ile gazetecilik yapmak zor

Gece boyunca konuklarla sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Türkiye’de layığı ile gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu ifade etti. Başkan Yaşar “Basın mensuplarına büyük görevler düşüyor. Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak doğru, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak aktarmak en önemli görevdir. Kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak için, gece gündüz demeden görevini sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde zor şartlar altında başarıyla yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlu olsun” dedi.

Her şeye rağmen yılmadık, yılmayacağız

Cemiyet Başkanı Bilgin ise  “Artan işsiz gazeteci sayısı, daralan özgürlük ortamı ve hapisteki gazetecilere rağmen ne özgür basın davasından ne de hür ve müreffeh Türkiye talebinden vaz geçilmemeli” dedi.

Türkiye’de basın yasasının çıkışının yıl dönümü olduğu kadar en eski mesleki örgütlenme olan Gazeteciler Cemiyeti’nin de 72’nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bilgin, “Bugün her zamankinden fazla kendimizi sorgulamak, dünya basın özgürlüğü listelerinde niye en sonlarda yer almaktayız diye düşünmek, mevcut durumdan çıkış yolları aramak gerektiğini hatırlatan bir gündür. Medya kurumları ve gazetecilerin kenetlenerek basın özgürlüğü için daha aktif bir uğraş içerisine girmesi şart olmuştur.Her şeye rağmen yılmadık, yılmayacağız, basın özgürlüğü talebimizden geri adım atmayacağız” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2018'in ilk mesaisini engelli çocuklarla yaptı03 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan minibüs esnafına destek sözü02 Ocak 2018 Salı 09:37
  • TÜBİSAD tarafından 2016 yılında başlatılan "Öğrenciler Elektronik Atık Topluyor" kampanyası hız kesmeden devam ediyor02 Ocak 2018 Salı 09:31
  • Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan Ankara’nın ilk çocuk müzesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde dünya çocukları için yılbaşı eğlencesi düzenlendi30 Aralık 2017 Cumartesi 12:27
  • Yenimahalle'de “2018 Türkiye Ekonomisinde Fırsatlar ve Riskler” konulu toplantı düzenlendi27 Aralık 2017 Çarşamba 10:23
  • Başkan Yaşar, 1’inci Geleneksel Peçenekliler Gecesi’ne katıldı26 Aralık 2017 Salı 11:13
  • Yenimahalle'de engellilerin ve engelli ailelerinin hakları için bir seminer düzenlendi26 Aralık 2017 Salı 11:05
  • İsmet İnönü’yü ölümünün 44’üncü yılında kabri başında anıldı25 Aralık 2017 Pazartesi 13:28
  • Hentbol ve Futbol gibi birçok branşta başarılara imza atan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, başarısını masa tenisinde de sürdürdü20 Aralık 2017 Çarşamba 12:16
  • “Çağdaş Gençlik Anıtkabir Buluşması ve Cumhuriyet Zirvesi”nin 9’uncusu düzenlendi19 Aralık 2017 Salı 11:37
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim