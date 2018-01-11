Başkan Yaşar, 10 OcakÇalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Cemiyeti’nin 72’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 10 OcakÇalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Cemiyeti’nin 72’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in ev sahipliğinde cemiyet binasında düzenlenen kokteyl Ankaralı medya, siyaset ve iş dünyasından konukları bir araya getirdi.

Türkiye’de layığı ile gazetecilik yapmak zor

Gece boyunca konuklarla sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Türkiye’de layığı ile gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu ifade etti. Başkan Yaşar “Basın mensuplarına büyük görevler düşüyor. Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak doğru, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak aktarmak en önemli görevdir. Kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak için, gece gündüz demeden görevini sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde zor şartlar altında başarıyla yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nü kutlu olsun” dedi.

Her şeye rağmen yılmadık, yılmayacağız

Cemiyet Başkanı Bilgin ise “Artan işsiz gazeteci sayısı, daralan özgürlük ortamı ve hapisteki gazetecilere rağmen ne özgür basın davasından ne de hür ve müreffeh Türkiye talebinden vaz geçilmemeli” dedi.

Türkiye’de basın yasasının çıkışının yıl dönümü olduğu kadar en eski mesleki örgütlenme olan Gazeteciler Cemiyeti’nin de 72’nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bilgin, “Bugün her zamankinden fazla kendimizi sorgulamak, dünya basın özgürlüğü listelerinde niye en sonlarda yer almaktayız diye düşünmek, mevcut durumdan çıkış yolları aramak gerektiğini hatırlatan bir gündür. Medya kurumları ve gazetecilerin kenetlenerek basın özgürlüğü için daha aktif bir uğraş içerisine girmesi şart olmuştur.Her şeye rağmen yılmadık, yılmayacağız, basın özgürlüğü talebimizden geri adım atmayacağız” dedi.