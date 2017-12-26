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Başkan Yaşar, 1’inci Geleneksel Peçenekliler Gecesi’ne katıldı

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Başkan Yaşar, 1’inci Geleneksel Peçenekliler Gecesi’ne katıldı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çamlıdere Peçenek Derneği tarafından düzenlenen 1’inci Geleneksel Peçenekliler Gecesi’ne katıldı.

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Yeni Salon’da gerçekleşen gecede Peçenek köylüleri ile bir araya gelen Yaşar, salonu tıklım tıklım dolduran Peçeneklilere seslenerek, “Bu birlik gecesinde sizleri salonumuzda misafir etmekten, sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Hemşeri dernekleri önemli görevler üstleniyor

Başkan Yaşar, “Hemşeri derneklerine göreve geldiğim günden bu yana önem veriyorum. Çünkü hemşeri derneklerinin Türkiye’deki sıkıntıları gidermekte, örf ve adetlerimizi yaşatmakta, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmekte, acımıza sevincimize ortak olmakta, bu ülkenin kaynaklarının verimli kullanılmasını denetlemekte ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerinin yaşatılmasında önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum. Doğduğumuz toprakları bıraktık, doyduğumuz topraklar olan Cumhuriyetin Başkenti Ankara’ya geldik. Doğduğumuz toprakların sorunlarıyla da, doyduğumuz toprakların sorunlarıyla da ilgileneceğiz” diye konuştu.

“Türkiye, hepimize yetecek kadar bereketli ve verimlidir”

Vatandaşların yaşadıkları çeşitli sıkıntılara da değinen Yaşar, “Bu ülke güzel bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti, ırkımız, mezhebimiz, inancımız ne olursa olsun hepimize yetecek kadar bereketli ve verimlidir. Yeter ki bu kaynakları düzgün kullanalım. Biliyorum vatandaşlarımız çeşitli sıkıntılar içerisinde; işsizlik var, ekonomik sıkıntılar var ama bunları aşacağız. Bunları aşmanın yolu birlik olmaktan geçiyor, birbirimizi anlamaktan, bu ülkenin kaynaklarını verimli kullanmaktan, kardeşlikten, barıştan ve sevgiden geçiyor. Ben Yenimahalle’de görev yaptığım sürece siyaseti belediye kapısı içerisinden sokmadım, sokmayacağım. Herkesi kucakladım, kucaklamaya da devam edeceğim. Bana oy versin vermesin, benim gibi düşünsün düşünmesin ben herkese eşit hizmet anlayışı ile çalışıyorum” dedi.

Konuşmanın ardından dernek üyeleri tarafından Başkan Yaşar’a hemşeri derneklerine desteklerinden ötürü teşekkür plaketi verildi.

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