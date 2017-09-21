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Başkan Yaşar, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında ilçe okullarını tek tek ziyaret etti

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Başkan Yaşar, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında ilçe okullarını tek tek ziyaret etti
Eğitime yaptığı yatırımlarla örnek olmaya devam eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında ilçe okullarını tek tek ziyaret etti.

Okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulların ihtiyaçları hakkında değerlendirme yapan Yaşar, sınıflara da girerek öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Okulların durumu hakkında müdür ve öğretmenlerden bilgi alan Başkan Yaşar “Hepimiz ülkemizin bekası için çalışıyoruz. Kurumlar olarak benim işim, senin işin demeden birbirimizin eksiklerini tamamlamalıyız. Ben eğitim adına her şeyi yapıyorum, yapmaya da hazırım. Sizden tek isteğim ise çağdaş, üretken, soran, sorgulayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çocuklar yetiştirmenizdir” dedi.

Öğrencilerden Yaşar’a sevgi seli

Başkan Yaşar öğrencilerin çığlık ve sevgi gösterileri ile karşılandı. Fotoğraf çektirmek ve sarılmak isteyen öğrencilerin arasında okul koridorlarında yürümekte zorlanan Yaşar’a çocuklar çiçekle teşekkür etti.Sınıfları da ziyaret eden Yaşar, miniklere ilk derslerini de verdi. Yaşar, “Sevgili çocuklar sizler daha hayatın başındasınız önünüzde upuzun bir hayat var. Bol bol öğrenin, okuyun, merak edin, araştırın, sorun, sorgulayın, öğretmenlerinizi sorularınız ile bunaltın. Bizlerin ve ülkemizin geleceği sizlersiniz. Bizi gururlandıracağınıza ailelerinize ve ülkenize hayırlı bireyler olun” dedi.

Başkan Yaşar’a ziyareti ve eğitime verdiği destek için teşekkür eden okul müdürleri de “Biz Yenimahalleli olmaktan, Yenimahalle’de görev yapmaktan mutluyuz. Eğitim dostusunuz. Yaptıklarınızı görmezden gelmek mümkün değil. Sizi çok seviyoruz. Ziyaretiniz de büyük bir jest oldu. Her şey için teşekkürler” diye konuştu.

14 okul 2500 çanta

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi tarafından gelir seviyesi düşük bölgelerdeki ilkokullarda birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Belediye, bu yıl da geleneği bozmadı ve ailelerin eğitim yükünü azaltmak için harekete geçti. İlçe genelinde belirlenen 14 okulda toplam 2 bin 500 öğrenciye, içerisinde kırtasiye malzemesi de bulunan çanta dağıtıldı.

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