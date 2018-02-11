Başkan Yaşar, Anadolu Bulvarı’na yeni açılan firmaları ziyaret ederek hayırlı işler diledi

Yenimahalle esnafını sık sık gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Anadolu Bulvarı’na yeni açılan firmaları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Ekmeğini helal yoldan kazanan küçük, büyük tüm esnafın her daim yanında olduğunu dile getiren Yaşar “Bugün binlerce esnaf iflas etmiş durumda. Esnafın ciddi sorunları var. Türkiye sadece sıcak parayla ayakta kalamaz. Tarım, hayvancılık, turizm, tekstil, sanayi ivedilikle teşvik edilmeli. Üreticilerin önü açılarak desteklenmelidir” dedi.

Esnafın sıkıntılarını biliyorum

İşyeri sahipleriyle çay içip sohbet eden Yaşar “Türkiye'nin üretimden başka yolla kalkınamayacağını devletin bilmesi lazım. Üretim olmadan refahın olamayacağını, tarımda da, hayvancılıkta da, hizmet sektöründe de destek vermeden ve bunları işler hale getirmeden Türkiye'nin kalkınması mümkün değildir.Bende esnaflık yaptım. Bu yüzden esnafımızın sıkıntılarını en iyi bilenlerdenim. Açılan her işyeri yeni bir aş kapısı. Bölgemizde açılan her işletme için mutlu oluyorum. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak yasaların bize verdiği yetki doğrultusunda hem vatandaşın haklarını hem de esnafın haklarını koruyoruz ve destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.