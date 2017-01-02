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Başkan Yaşar, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nin (Anadolu OSB), 15’inci kuruluş yılı kutlamasına katıldı

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Başkan Yaşar, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nin (Anadolu OSB), 15’inci kuruluş yılı kutlamasına katıldı
Anadolu OSB yönetimini bugüne kadar yaptıkları güzel işlerden dolayı tebrik eden Yaşar, “Anadolu OSB özel bir sanayi organizasyonudur. Devletten hiçbir teşvik almadan, kendi öz kaynaklarıyla güzel bir organize sanayi bölgesi yaptılar” dedi.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamaya Yaşar’ın yanı sıra, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak,  Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu, Çankaya eski Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Türk Eğitim Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Ömer Turna, Sanayi Bölgeleri Daire Başkanları, bursiyer öğrenciler, Anadolu OSB Yönetimi ve yatırımcıları katıldı.

“Siyasi yanlışların bedelini sanayici ödüyor”

Kutlamada ülke geleceği için üretim sektörünün önemine dikkat çeken Yaşar, sıcak paraya dayalı bir kalkınmanın değil, sürdürülebilir ekonomik koşulların sağlanması gerektiğini ifade etti.

Yaşar, “Sanayicilik, esnaflık, tüccarlık öyle herkesin yapabileceği bir iş değildir. Çünkü garantisi yok, kar ve zarar yan yana. Bu da bizim gibi ülkelerde siyasetçinin, bürokratın yaptığı yanlışın bedelini ödeyen serbest meslek erbaplarını zorluyor. Sıkıntılarımız var, sorunlarımız var, esnafımız zorluk çekiyor. Böyle organizasyonlarda sıkıntılarınızı dile getiriyorsunuz, çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Bu tip organizasyonları düzenleyenler gerçek vatanseverlerdir. Anadolu OSB özel bir sanayi organizasyonudur. Devletten hiçbir teşvik almadan, kendi öz kaynaklarıyla güzel bir organize sanayi bölgesi yaptılar. Anadolu OSB’nin 15’ inci yılını kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Yeni yılın ülkemize huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

2 bin kişi istihdam edildi

 

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ise Anadolu OSB’nin, ekonomi platformunda göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip hale geldiğine vurgu yaparak “Gelişim süreci hızla devam eden Anadolu OSB’de yıl itibariyle 40 fabrikada üretime geçilmiş olup, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. 50 fabrikanın ise üstyapı inşaatları çeşitli aşamalarda devam etmektedir. 2’inci etabımızın ise 2017’de altyapı çalışmaları tamamlanmasının ardından katılımcılarımız yerlerini alacak. Öte yandan ilave alan arazi temini çalışmalarımız devam etmektedir. Ticaret alanlarımızın yerleri belirlenmiş olup, yıl itibariyle üstyapı inşaatlarına başlanacaktır” dedi.

Bin 764 badem ağacı burs oldu

Kutlamaya katılan Anadolu OSB’nin bursiyer öğrencilerine de seslenen Tuncay, “Meslek liseleri hala memleket meselesi. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ankara’dan Çanakkale Savaşları’nda yaşamını yitiren 1764 şehidimiz anısına diktiğimiz bin 764 badem ağacından elde ettiğimiz gelirler ile 35 öğrenciye burs verdik. Yüksek gerilim hatlarının altına badem ağaçlarını diktiğimizde bize gülmüşlerdi. Oysa şimdi biz o ağaçlardan elde ettiğimiz gelir ile mesleki ve teknik eğitime destek oluyoruz. Olmaya devam edeceğiz. Çünkü üretim sektörünü ileriye taşımak ve arzu edilen niteliğe kavuşturmak için milli eğitimin üretken hale gelmesi gerekmektedir. Hedefimiz bin öğrencidir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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