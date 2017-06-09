Başkan Yaşar; Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’nde düzenlenen serginin açılış törenine katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Batıkent Şubesi tarafından Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’nde düzenlenen serginin açılış törenine katıldı.

Açılış kurdelesini Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve ADD yönetimi ile kesen Yaşar, sergiyi gezmeden önce kurs öğretmenlerine emeklerinden dolayı çiçek takdim etti.

Bir yıllık emeklerini sergilediler

Ardından ADD Batıkent şubesi kursiyerlerinin bütün bir yıl boyunca çalışarak hazırladıkları, el emeği göz nuru ürünlerin beğeniye sunulduğu, el sanatları, resim, giyim ve çocuk resim sergilerini gezen Başkan Yaşar, kursiyerleri tek tek tebrik etti ve ürünleri inceledi.

Turgut Özal Mahallesi’ne kültür merkezi müjdesi

Yaşar, “Öğrencilerimize, eğitimcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel işler çıkartmışlar. Yenimahalle artık her geçen gün değişiyor. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak için uğraş veriyoruz. Bunda da büyük başarı elde ediyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle’yi yaratmaya söz verdim ve ekibimle beraber bu sözü gerçekleştirmek için çalışıyorum” dedi.

Katılımcılara bir de yeni kültür merkezi müjdesi veren Başkan Yaşar, “Yakın zamanda Turgut Özal Mahallesi’nde güzel bir kültür merkezinin temelini atacağız. Orada da kültürel etkinlikler yapılacak. Artık Batıkent, her şeyiyle vatandaşların barınma ve yaşama yeri olarak en çok tercih ettiği noktalardan birisi haline geldi ve ben bununla gurur duyuyorum” diye konuştu.