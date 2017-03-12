Başkan Yaşar, BAŞKON tarafından “Sivil Toplum Kuruluşlarına En Fazla Destek Veren Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu’nun (BAŞKON) ATO Salonu’nda düzenlediği “Başkent En İyiler Ödül Töreni“ne katıldı.

Siyaset, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan ödül töreninde Yaşar, “Sivil Toplum Kuruluşlarına En Fazla Destek Veren Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Spiker Dilara Karaca ve Oyuncu Altan Alkan’ın sunumuyla gerçekleşen tören, BAŞKON Genel Başkanı Mehmet Akyol’un açılış konuşmasıyla başladı.

Akyol, “Bu organizasyonu ilk defa yapıyoruz. İlk ödül törenimiz. BAŞKON birçok derneğin yapmadığı bir harekete önderlik ediyor. Bunların başında okumak geliyor. Biz herkesin kitap, dergi, gazete okumasını istiyoruz. Bununla ilgilide bir projemiz var. Kahvehanelere kadar gideceğiz, yalvaracağız, yakaracağız ve okumanın çalışmanın önemini aktaracağız” dedi.

“Ankara güzel olursa Türkiye güzel olur”

Ödülünü MHP Afyon eski Milletvekili ve BAŞKON Genel Başkan Yardımcısı Müjdat Kayayerli’nin elinden alan Yaşar, konuşma yaparak Ankara’nın önemine dikkat çekti.

Yaşar, “BAŞKON Başkent için Anadolu için kurulmuş bir Sivil Toplum Örgütüdür. Bu ödülü bana layık gördükleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkelerin başkentleri o ülkeler için simgedir. Cumhuriyet’in ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti de Ankara’dır. Ankara’ya sahip çıkmak sadece Ankaralıların görevi değil Anadolu’nun her köşesinde yaşayan işadamlarının, siyasetçilerin, bürokratların ve yerel yöneticilerin de görevidir. Ben 2 dönemdir Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Ankara güzel olursa Türkiye güzel olur, Ankara Kalkınırsa Türkiye kalkınır. Bu gözle bakmalıyız. Ankara’mıza sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Kayayerli; Fethi Yaşar, Ankara’yı temsil etmelidir

Yaşar’a ödülü takdim etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayayerli’de Yaşar’ın dara düşen herkesin dostu olduğuna değindi ve, “Fethi Yaşar sadece Yenimahalle’ye değil tüm Ankara’ya hizmet eden bir belediye başkanı. Bu ödülü gerçekten hak ediyor. Bu yüzden de ifade etmek isterim ki Fethi Yaşar, Ankara’yı temsil etmelidir” dedi.

Törende CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’na da desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.