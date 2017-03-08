Başkan Yaşar, Batıkent Seviye Okulları öğrencilerini de makamında ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sizin İçin Çalışıyor Birlikte Yönetiyoruz” projesi kapsamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları kırmıyor.

30 kişilik proje ekibinin yaptığı hane ziyaretlerinde başkanla görüşmek isteyen vatandaşlar kayıt altına alıyor. Yaşar da kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları belirli aralıklarla Batıkent Ek Hizmet Binası’ndaki makamında misafir ediyor.

Başkan Yaşar; öğretmen, öğrenci, şehit eşi, ev hanımı demeden kendisiyle yüz yüze görüşmek isteyen Yenimahalleli hemşehrilerini kabul etti. Her vatandaşla yakından ilgilenen ve isteklerini dinleyen Yaşar, not alarak gereğinin yapılacağının sözünü verdi.

“Bir amcanız olarak kapım size hep açık”

Ziyaretler kapsamında Yaşar, Batıkent Seviye Okulları öğrencilerini de makamında ağırladı. Müdür Yardımcısı Halime Aydın, okulun İlkokul Öğrenci Başkanı Deniz Taşkıran, Ortaokul Öğrenci Başkanı Onur Akgöl, Lise Öğrenci Başkanı Ağakan Yüksel ve beraberindeki öğrencilerle Yaşar’ı ziyaret etti. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Yaşar, “Belediye başkanı olmaktan ziyade bir amcanız olarak kapım size hep açık” dedi.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Yaşar, Yenimahalle Belediyesi’nin gençlere, öğrencilere yönelik hizmetlerinden söz etti. Evrensel Değerler Eğitim ve Bilim Merkezi’nin yakında hizmete açılacağını söyleyen Yaşar, “Bu beni çok heyecanlandıran bir proje. Bu müze Türkiye’de bir ilk olacak. Anaokulundan lise sona kadar bütün öğrencilere görsel eğitim verecek müze, sizin eğitiminize bir nebze de olsa katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“Sevmediğiniz mesleği yapmayın”

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Yaşar, “Sevmediğiniz, heyecan duymadığınız mesleği yapmayın. Sevmediğiniz işi yaparsanız başarılı olma şansınız yok” diye konuştu.

Öğrenciler de kendilerini misafir eden Yaşar’a teşekkür ederek 18 Mart’ta okullarında düzenleyecekleri programa Yaşar’ı davet ettiler.