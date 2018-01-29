  • BIST 120.207
  • Altın 163,715
  • Dolar 3,7804
  • Euro 4,6869
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C

Başkan Yaşar, Belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmaları yaz kış demeden denetleyor

»
Başkan Yaşar, Belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmaları yaz kış demeden denetleyor
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve birim müdürleriyle ilçeye kazandırılacak olan tesislerin, sağlık ocaklarının ve parkların inşaatlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmaları yaz kış demeden denetleyen Yaşar, inşatların durumu hakkında müdürlerinden detaylı bilgiler aldı.

Yatırımları denetledi

Yaşar’ın yatırımları denetlediği turunda ilk durağı Şentepe Burç Mahallesi’nde yapılan park yapım çalışması oldu. Ardından Kaletepe Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip 3 katlıkültür merkezi çalışmalarını inceleyen Başkan Yaşar, merkezin İçerisinde; çok amaçlı salon ve hazırlık odaları, kütüphane ve atölyelerin yer alacağını ve YENİMEK kurs merkezi ile fitness salonun da bulunacağını söyledi. Yaşar, “Yenimahalle’de halkın yararına olmayan hiçbir projeye imza atmadık. Günü değil geleceği planlamaya gayret ettik. Bu nedenle de kalıcı yatırımlar yaptık. 2018 yılı da bu anlayışla planlanan çok sayıda yeni hizmet binasının açılışını yapacağımız yıl olacak” diye konuştu.

Tüm gün Yenimahalle’yi karış karış dolaştı

Yenimahalle’yi bürokratları ile birlikte karış karış dolaşan Fethi Yaşar, Karşıyaka, Kuzey Yıldızı, Turgut Özal ve Ata Mahallesi park inşaatları, Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde yapılan sağlık ocağı ve zabıta noktası, Yakacık Köy Konağı inşaatı, Serhat, Turgut Özal ve Ata Mahallesi Kültür Merkezi inşaatlarına da gitti. Yaşar, incelemelerde bulunduğu tüm yatırımların 2018 yılı içinde kurdelelerinin kesilerek hizmete açılacağını söyledi. Yaşar, “Kurdelesini kesmediğin hiçbir iş senin sayılmaz. Bu yıl içinde bu inşaatlar süratle tamamlanarak hizmete girecek” dedi.

Cami inşaatı hızla ilerliyor

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinlerinin ibadethane ihtiyacını gidermek için yapımına başlanan 750 kişilik cami inşaatının son durumu hakkında da yerinde incelemelerde bulunan Yaşar, Yenimahalle tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olan Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin yapımı çalışmalarını denetledi.

Sağlıktan büyük bir zenginlik yoktur”

Daha sonra Şentepe Barıştepe Mahallesinde Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Yunus Emre Mahallesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu inşaatını gezen Yaşar, “Sağlıktan büyük bir zenginlik yoktur, bu da sporla olur. Yenimahalle’ye 4’üncü havuzu ve spor tesisini kazandıracağız ve Yenimahalle’de her hemşerimin spor yapmasını sağlayacağız” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak Anaokulu’nda minik öğrencililer meslekler hakkında bilgi sahibi oldu23 Ocak 2018 Salı 10:30
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar belediye bürokratlarıyla aylık olağan durum değerlendirme toplantısında buluştu19 Ocak 2018 Cuma 10:44
  • Yenimahalle Belediyesi geri dönüşümü yaygınlaştırarak, 8 yılda rekor rakamlara ulaştı19 Ocak 2018 Cuma 10:31
  • Yenimahalle'de ilkyardım semineri düzenledi16 Ocak 2018 Salı 10:44
  • Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan Hacı Sabancı, Turgut Özakman ve Bülent Ecevit yüzme havuzlarında çalışan yüzme antrenörleri yeterlilik testlerine tabii tutuldu15 Ocak 2018 Pazartesi 11:25
  • Yenimahalle Belediyesi, hava kirliliği ve sigara kullanımının zararlarına karşı vatandaşlara seminer düzenledi12 Ocak 2018 Cuma 10:55
  • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yaşar'ın ziyaret etti12 Ocak 2018 Cuma 10:52
  • Başkan Yaşar, 10 OcakÇalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Cemiyeti’nin 72’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı11 Ocak 2018 Perşembe 10:25
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Oto Sanatkârları Esnaf Odası’nın 39’uncu Olağan Genel Kurulu’na katıldı08 Ocak 2018 Pazartesi 11:22
  • Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ile floresan atıklarına dikkat çekti08 Ocak 2018 Pazartesi 11:10
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim