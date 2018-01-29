Başkan Yaşar, Belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmaları yaz kış demeden denetleyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve birim müdürleriyle ilçeye kazandırılacak olan tesislerin, sağlık ocaklarının ve parkların inşaatlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmaları yaz kış demeden denetleyen Yaşar, inşatların durumu hakkında müdürlerinden detaylı bilgiler aldı.

Yatırımları denetledi

Yaşar’ın yatırımları denetlediği turunda ilk durağı Şentepe Burç Mahallesi’nde yapılan park yapım çalışması oldu. Ardından Kaletepe Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip 3 katlıkültür merkezi çalışmalarını inceleyen Başkan Yaşar, merkezin İçerisinde; çok amaçlı salon ve hazırlık odaları, kütüphane ve atölyelerin yer alacağını ve YENİMEK kurs merkezi ile fitness salonun da bulunacağını söyledi. Yaşar, “Yenimahalle’de halkın yararına olmayan hiçbir projeye imza atmadık. Günü değil geleceği planlamaya gayret ettik. Bu nedenle de kalıcı yatırımlar yaptık. 2018 yılı da bu anlayışla planlanan çok sayıda yeni hizmet binasının açılışını yapacağımız yıl olacak” diye konuştu.

Tüm gün Yenimahalle’yi karış karış dolaştı

Yenimahalle ’yi bürokratları ile birlikte karış karış dolaşan Fethi Yaşar, Karşıyaka, Kuzey Yıldızı, Turgut Özal ve Ata Mahallesi park inşaatları, Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde yapılan sağlık ocağı ve zabıta noktası, Yakacık Köy Konağı inşaatı, Serhat, Turgut Özal ve Ata Mahallesi Kültür Merkezi inşaatlarına da gitti. Yaşar, incelemelerde bulunduğu tüm yatırımların 2018 yılı içinde kurdelelerinin kesilerek hizmete açılacağını söyledi. Yaşar, “Kurdelesini kesmediğin hiçbir iş senin sayılmaz. Bu yıl içinde bu inşaatlar süratle tamamlanarak hizmete girecek” dedi.

Cami inşaatı hızla ilerliyor

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinlerinin ibadethane ihtiyacını gidermek için yapımına başlanan 750 kişilik cami inşaatının son durumu hakkında da yerinde incelemelerde bulunan Yaşar, Yenimahalle tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olan Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin yapımı çalışmalarını denetledi.

“Sağlıktan büyük bir zenginlik yoktur”

Daha sonra Şentepe Barıştepe Mahallesinde Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Yunus Emre Mahallesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu inşaatını gezen Yaşar, “Sağlıktan büyük bir zenginlik yoktur, bu da sporla olur. Yenimahalle’ye 4’üncü havuzu ve spor tesisini kazandıracağız ve Yenimahalle’de her hemşerimin spor yapmasını sağlayacağız” dedi.