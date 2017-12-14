Başkan Yaşar, EurAsiaStrategies tarafından Ankara Sheraton Otel’de bu yıl 4. düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi’ne katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yerel ve uluslararası kamu kurumları, iş dünyasının önde gelen dernek ve birliklerinin resmi destekleri ve katılımları ile EurAsiaStrategies...

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yerel ve uluslararası kamu kurumları, iş dünyasının önde gelen dernek ve birliklerinin resmi destekleri ve katılımları ile EurAsiaStrategies tarafından Ankara Sheraton Otel’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi ’ne katıldı. Yaşar “Yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünyayı gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi olmalıdır” dedi.

Zirvede, geleceğin akıllı teknolojilerinin, ulaşım sistemlerinin, enerji altyapılarının, sağlık ve güvenlik sistemleri ile kentsel dönüşümün konuşulduğu zirvede Yenimahalle, Tepebaşı, Odunpazarı ve Selçuklu Belediye Başkanları, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı Selçuk Özdil’in moderatörlüğünde “Akıllı şehirler ve şehirliler: Sürdürülebilir ve dayanıklı yerleşimleri için ortak vizyon” başlığı altında bilgi, birikim ve çalışmalarını anlattı.

Yaşanabilir ve sürdürülebilir dünya hayal olmasın

“Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu torunlarımızdan ödünç aldık” cümlesini hatırlatarak sözlerine başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünyayı gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi olmalıdır. Eğer bir an evvel karbon salınımını azaltmaz ve yenilenebilir enerjiyi olabildiğince hayatımıza sokmazsak çocuklarımıza miras bırakacağımız yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya hayal olmaktan öteye geçemez” dedi.

Yenimahalle Belediyesi’nin Teknopark, güneş enerjisiyle çalışan parklar, akıllı bina, doğalgazdan elektrik üretimi, geri dönüşüm projeleri gibi çalışmalarından da bahseden Başkan Yaşar “ Enerjinin doğru ve verimli kullanımının sağlanması, çevre dostu fabrika ve binaların önemi, atıkların değerlendirilmesi ve kaynağında ayrıştırılmasının önemi, kentin akıllandırılarak analiz edilmesi, denetlenmesi, oluşturulan verilerin paylaşılması ve kentin verimli yönetilmesinin önemini biliyor,imkanlarımız çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.