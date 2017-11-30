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Başkan Yaşar, Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti

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Başkan Yaşar, Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle zihinsel engelli çocuklara eğitim – öğretim veren Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti.

Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere eğitim – öğretim verilen okulda önce okul müdürü Ümit Özcan ve müdür yardımcıları ile biraraya gelen Yaşar, sınıfları gezerek özel çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Engelli hizmetlerimizi “Umut Evi” ile taçlandırmak istiyorum

Göreve geldiğinde engelliler​ adına hiçbir yatırım teslim almadığının altını çizen Başkan Yaşar “Engelli vatandaşın hakkının sağlıklı vatandaş kadar önemli olduğuna inanıyorum. 9 yıldır tüm yurttaşlarımızı mutlu edecek yatırımlar yapmaya gayret ettik. Belediyemizde engelli istihdamı konusunda da kotanın çok üzerindeyiz. Sağlıklı bireylerin olduğu kadar engelli vatandaşlarımızın da yaşamaktan onur duyduğu, mutlu olduğu bir Yenimahalle için var gücümüzle çabalıyoruz. Bunun için Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi’ni yaptık. Aynı şekilde Omurilik Yaşam Merkezi’ni de biz yaptık ve idaresini derneğe verdik. Görme Engelliler Spor Kulübü sahalarını ve idari binalarını yaptık teslim ettik. Belediyenin ekonomik açıdan zor durumda olan ailelere verdiği Yenikart’ta önceliği engellilere verdik. Okullarımıza otistik sınıflar yaptık ve teslim ettik. Engelli Hizmet Araçlarımızı engellilerimizin hizmetine sunduk. Tekerlekli sandalye, akülü sandalye, baston yani araç gereç bakımından gücümüz yettiği kadar tüm engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi sırada Umut Evi var. Bir bu eksiğimiz kaldı. İnşallah engelli yatırımlarımızı Engelliler Umut Evi Projesi ile taçlandıracağız” dedi.

Sınıfları ve okul bahçesini de gezerek ihtiyaçları tespit eden Yaşar öğretmenler odasına girerek eğitmenlere de başarılar diledi. Sizin işiniz diğer öğretmenlere göre çok daha zor diyen Yaşar “Bu çocuklar ekstra sevgiyle eğitilebilen çocuklar. Yükünüz oldukça ağır. Öğretmenlik kutsal bir görev. Size kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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