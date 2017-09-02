Başkan Yaşar; Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü’nü makamında ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün yüzme, özel ve bedensel engelli sporcularını makamında kabul etti.

Gençlerbirliği eski Başkanı Hasan Şengel’in de bulunduğu ziyarette, başarılı sporcular Başkan Yaşar’a 2016-2017 sezonu boyunca aldıkları madalyaları getirdiler ve desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.

Özel sporcular Yenimahalle havuzlarında antrenman yapıyor

Ziyarette özel sporcu lar arasında uluslararası arenada birincilikleri bulunan Mili yüzücü Cengizhan Dönmez de vardı. Dönmez özel sporcu arkadaşlarının da, kendisinin de Yenimahalle Belediyesi’nin havuzlarında antrenman yaptıklarını belirterek, Yaşar’a teşekkürlerini sundu.

Ekim ayından Fransa’da gerçekleşecek olan Avrupa Yüzme Şampiyonası na da katılacağını söyleyen Dönmez, Yaşar’a Fransa’dan da dereceyle döneceğine söz verdi.

“Sizlere severek destek oluyorum”

Sporcuların başarılarından duyduğu mutluluğu dile getiren Fethi Yaşar, spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını söyledi.

Yaşar, “Sizlerin başarısı bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılı olacağınızdan şüphem yok. Belediyeler asfalt, yol yapmanın dışında sosyal faaliyetlerde de öncü olmalı. Yenimahalle’de sporu canlı tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlere severek destek oluyorum. Gençlerimizi spora yönlendirmek için çeşitli etkinliklere imza atıyoruz. Spor salonları açıyoruz, parklarda koşu yolları yapıyoruz, spor aletleri koyuyoruz. Hepsi vatandaşlarımız sağlıklı kalsın, gençlerimiz spora yönelsin başarılara imza atsın, kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye” dedi.