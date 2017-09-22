Başkan Yaşar, Yenimahalle’yi karış karış gezerek mahalle muhtarlarını ziyaret etti

Her fırsatta muhtarların vatandaşların sesi olduğuna değinen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle’yi karış karış gezerek mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Muhtarlara bölgelerdeki çalışmalarını ve projelerini anlatan Yaşar, muhtar ların sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

“Sizlerin fikirlerine çok önem veriyorum”

Yaşar, “İsteklerinizi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyorum. Kapım size her zaman açık, istediğiniz zaman makamıma gelip taleplerinizi, sorunlarınızı bana söyleyebilirsiniz. Sizlerle sık sık yemeklerde, toplantılarda ve etkinliklerde bir araya geliyoruz. Sizlerin fikirlerine çok önem veriyorum. Çünkü sizler vatandaşlarla birebir iletişim halindesiniz. Bu yüzden de bizim duyamadığımız sorunları sizler duyuyorsunuz. Vatandaşlarla aramızda bir köprüsünüz” dedi.

8 senede çok büyük yol kat ettik