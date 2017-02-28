  • BIST 87.573
  • Altın 145,454
  • Dolar 3,6116
  • Euro 3,8241
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 12 °C

Başkan Yaşar'dan Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne destek

»
Başkan Yaşar'dan Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne destek
Serebral Palsili çocukların eğitim ve sağlık alanında sahip oldukları haklardan maksimum düzeyde faydalanmaları için 2002 yılında kurulan Serebral Palsili Çocuklar Derneği..

Serebral Palsili çocukların eğitim ve sağlık alanında sahip oldukları haklardan maksimum düzeyde faydalanmaları için 2002 yılında kurulan Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ve beraberindeki dernek yöneticileri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek destek istedi.

“Yeter ki yetkim olsun”

Yenimahalle Belediyesi’nin engellilere yönelik hizmetlerinden söz eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, faydalı her projeye destek vermeye hazır olduğunu belirterek “Bütün demokratik kitle örgütlerine kapım açık. Elimden gelen desteği seve seve veririm yeter ki yasa bana o yetkiyi versin” dedi.

Engelliler konusunda her yurttaşın duyarlı ve hassas davranması gerektiğini ifade eden Yaşar, Yenimhahalle Belediyesi olarak engelliler konusunda epey yol aldık. Engelliler birimini kurduk, Beyaz Karanfiller Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdik, ampute, görme engelliler statlarını ilçemize kazandırdık. İlçemizdeki özel eğitim, mesleki eğitim merkezlerine vurmalı çalgılar odası kazandırdık, çeşitli engelli derneklerine yer verdik. Size de elimden gelen desteği vermeye hazırım” şeklinde konuştu.

Erken tedavi ve eğitim önemli

15 yıldır Serebral Palsili çocuklar için çalışmalar ve projeler üreten SERÇEV’in son yıllarda önemli ve büyük projelere imza attığını ifade eden Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ise hayata geçirdikleri projeler hakkında Yaşar’a bilgiler verdi. Serebral Palsili çocuklarda erken eğitimin ve tedavinin çok önemli olduğunu ifade eden Ersoy, “Serebral Palsili çocukların büyük bir kısmı zamanla daha iyi duruma gelirken, bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeni ile daha kötü bir tablo sergileyebiliyor. Oluşacak ek sorunları engellemek ve çocukların yaşam kalitelerini artırmak için, mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekiyor. Erken eğitimle de çocuklara motor beceriler kazandırılabiliyor” diye konuştu.

187 çocuk sıra bekliyor

Serebral palsili çocuklar için özel eğitim okullarının yetersizliğinden söz eden Ersoy, Yenimahalle’de bulunan İller Bankası Özel Eğitim Merkezi’nden eğitim alabilmek için 187 öğrencinin sırada beklediğini söyledi. Dünyanın ilk “Engelsiz Meslek Lisesi“nin Serçev ile MEB işbirliğiyle hizmete gireceğini kaydeden Ersoy, “Projeyle ortaokul çağını dolduran veya ortaokul diplomasına sahip  serebral palsili çocukların mevcut sistem içinde öğrenimlerine devam etmelerini sağlanacak” dedi.

11 Mayıs’ta istihdam günü

11 Mayıs’ta Ostim’de bir İstihdam Günü düzenleyeceklerini ve 172 firma yetkilisiyle engelli çocukları buluşturacaklarını ifade eden Ersoy, bu güne Yaşar’ı da davet ederek destek istedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi Eylül 2015’te hayata geçirdiği “Merhaba Bebek” projesi, bugüne kadar 2 bin 50 aileyi sevindirdi17 Şubat 2017 Cuma 12:53
  • Yenimahalle Belediyesi anaokullarındaki minikler, renkli parti ve gösterilerle eğitim alıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Yenimahalle'de “İş Güvenliği ve Sağlığı” konulu seminer düzenlendi15 Şubat 2017 Çarşamba 11:46
  • OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (OSİAD) 26’ıncı Olağan Genel Kurulu yapıldı14 Şubat 2017 Salı 11:45
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, engelli derneklerine destek vermeye devam ediyor12 Şubat 2017 Pazar 11:12
  • YENİMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan “Sevgi Dolu Hediyelik Eşya Sergisi” Podium Alışveriş Merkezi’nde açıldı12 Şubat 2017 Pazar 10:55
  • Yenimahalle Belediyesi, araç filosuna 7 adet yeni araç ekledi08 Şubat 2017 Çarşamba 12:38
  • ​Yenimahalle Belediyesi ana okullarındaki spor odalarında minikler, sağlıklı bir yaşamın temellerini atıyorlar07 Şubat 2017 Salı 12:10
  • Zübeyde Hanım Konuk Evi’nde, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla eğlence düzenledi05 Şubat 2017 Pazar 13:20
  • Rutin olarak inşaat alanlarını gezen Başkan Yaşar, projeleri en ince detaylarına kadar inceliyor02 Şubat 2017 Perşembe 11:49
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim