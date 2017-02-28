Başkan Yaşar'dan Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne destek

Serebral Palsili çocukların eğitim ve sağlık alanında sahip oldukları haklardan maksimum düzeyde faydalanmaları için 2002 yılında kurulan Serebral Palsili Çocuklar Derneği..

Serebral Palsili çocukların eğitim ve sağlık alanında sahip oldukları haklardan maksimum düzeyde faydalanmaları için 2002 yılında kurulan Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ve beraberindeki dernek yöneticileri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek destek istedi.

“Yeter ki yetkim olsun”

Yenimahalle Belediyesi’nin engellilere yönelik hizmetlerinden söz eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, faydalı her projeye destek vermeye hazır olduğunu belirterek “Bütün demokratik kitle örgütlerine kapım açık. Elimden gelen desteği seve seve veririm yeter ki yasa bana o yetkiyi versin” dedi.

Engelliler konusunda her yurttaşın duyarlı ve hassas davranması gerektiğini ifade eden Yaşar, Yenimhahalle Belediyesi olarak engelliler konusunda epey yol aldık. Engelliler birimini kurduk, Beyaz Karanfiller Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdik, ampute, görme engelliler statlarını ilçemize kazandırdık. İlçemizdeki özel eğitim, mesleki eğitim merkezlerine vurmalı çalgılar odası kazandırdık, çeşitli engelli derneklerine yer verdik. Size de elimden gelen desteği vermeye hazırım” şeklinde konuştu.

Erken tedavi ve eğitim önemli

15 yıldır Serebral Palsili çocuklar için çalışmalar ve projeler üreten SERÇEV’in son yıllarda önemli ve büyük projelere imza attığını ifade eden Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ise hayata geçirdikleri projeler hakkında Yaşar’a bilgiler verdi. Serebral Palsili çocuklarda erken eğitimin ve tedavinin çok önemli olduğunu ifade eden Ersoy, “Serebral Palsili çocukların büyük bir kısmı zamanla daha iyi duruma gelirken, bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeni ile daha kötü bir tablo sergileyebiliyor. Oluşacak ek sorunları engellemek ve çocukların yaşam kalitelerini artırmak için, mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekiyor. Erken eğitimle de çocuklara motor beceriler kazandırılabiliyor” diye konuştu.

187 çocuk sıra bekliyor

Serebral palsili çocuklar için özel eğitim okullarının yetersizliğinden söz eden Ersoy, Yenimahalle’de bulunan İller Bankası Özel Eğitim Merkezi’nden eğitim alabilmek için 187 öğrencinin sırada beklediğini söyledi. Dünyanın ilk “Engelsiz Meslek Lisesi“nin Serçev ile MEB işbirliğiyle hizmete gireceğini kaydeden Ersoy, “Projeyle ortaokul çağını dolduran veya ortaokul diplomasına sahip serebral palsili çocukların mevcut sistem içinde öğrenimlerine devam etmelerini sağlanacak” dedi.

11 Mayıs’ta istihdam günü

11 Mayıs’ta Ostim’de bir İstihdam Günü düzenleyeceklerini ve 172 firma yetkilisiyle engelli çocukları buluşturacaklarını ifade eden Ersoy, bu güne Yaşar’ı da davet ederek destek istedi.