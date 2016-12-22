BAŞKAN YEKTA SARAÇ'IN, ANADOLU AJANSI EDİTÖR MASASINDA SORULAN BAZI SORULARA VERMİŞ OLDUĞU CEVAPLAR

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

SORU – 1

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ÇIKARILAN KHK KAPSAMINDA, ÜNİVERSİTELERDEN İHRAÇ EDİLEN FETÖ VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İRTİBATLI AKADEMİSYENLERE İLİŞKİN SON VERİLERİ AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ?

Türkiye 15 Temmuz’da bir facianın eşiğinden döndü, karanlık bir gece yaşandı. Milletin iradesi, bakanlıklar ve kurumlara, Cumhurbaşkanımızın olağanüstü duruşu ile ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşıdı.

Bu yapı, olduğu gibi eğitimin her kademesinde ve üniversitelerde de yerleşmişlerdir.

Şunun özellikle bilinmesini isteriz ki, bu terörist yapının üniversitelerimizde yaşamalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Hepimizin görevi, bu terörist yapıdan ülkeyi kurtarmaktır. Bu terörist yapının eylemlerini sonuna kadar soruşturacağız ve üniversitelerimizde yaşamalarına izin vermeyeceğiz. Bu, devlet olmanın asli görevlerinden biridir.

YÖK’te kurduğumuz OHAL Komisyonu vasıtasıyla, üniversitelerdeki soruşturmaları ve üniversitelerce haklarında işlem yürütülen akademik ve idari personelin durumunu da yakından takip etmekteyiz.

İHRAÇ EDİLENtoplam personel durumu

3 KHK ile toplam 3850 akademik 947 idari personel toplamda 4797 kişi üniversitelerden ihraç edildi.

AÇIĞA ALINANtoplam personel durumu

Yine bu minvalde 3025 akademik/idari personel açığa alındı.

Bunların 1079’u göreve iade edilirken 1946’sı şuan açıkta bulunmaktadır.

SORU – 2

YÖK OLARAK GEÇEN SENE GİRİŞTE HUKUK, TIP, MİMARLIK FAKÜLTELERE GİBİ ALANLARA GİRİŞTE BAŞARI SIRASI SINIRLAMASI GETİRMİŞTİNİZ. BU SENE DE BAZI FAKÜLTELERE GİRİŞTE AYNI SINIRLAMANIN GETİRİLECEĞİNİ DUYURMUŞTUNUZ. BU KONUDA ALDIĞINIZ BİR KARAR VAR MI?

Tıp ve hukuk programlarına giren öğrencilerin başarı sıralamalarına baktığımızda birkaç yıl öncesine kadar ilk 10 binden öğrenci alan bu programların 100 binlere, 200 binlere, 300 bine kadar ulaştığını gördük.

Şimdi tabi ki bir programda eğitim öğretimi sürdürmek için gerekli niteliğe haiz olmasının sağlanması lazım, ayrıca da bir sınıftaki öğrencinin mütecanis olması lazım.

Tıp ve hukukta biz geçen sene tıp için 100 bin kontenjanı 101 binden öğrenci alıyordu, biz 40 bine çektik ve 31 binden öğrenci aldı tıp, çok büyük bir başarı, umduğumuz başarının üstüne çıktı. Hukukta ise 365 binden öğrenci alıyordu, yine getirdiğimiz kural çerçevesinde bunu da 150 binle sınırladık.

Bir başka şey daha yaptık, vakıf üniversitelerine dedik ki, kendi kurumsal değerinizi, marka değerinizi oluşturmak için siz bunları yukarı çekebilirsiniz. İstanbul’da, Ankara’da, bazı vakıf üniversiteleri bu mesela tıpta, hukukta, bizim koyduğumuz bu sınırı daha yukarıya doğru da çektiler dolayısıyla, çok başarılı bir uygulama gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz, üniversitelerimizde birlikte aldık bu kararı.

Evet, açıklama yaptık eğitim fakülteleriyle ilgili de bir başarı sıralaması şartı getireceğiz diye. Onu burada yine sizin vasıtanızla açıklamak istiyoruz:

Bu sene öğretmenlik programları ile ilgili iki önemli karar aldık.

Birincisi, başarı sıralaması şartı getirdik. İkincisi, ilk aşamada yani YGS’den öğrenci alan programları LYS’ye yani ikinci aşamaya çektik. Başarı sıralamasını 240 bin olarak belirledik. YGS’den öğrenci alan programları aynı içerikteki LYS puan türüne çevirdik. Artık tüm eğitim programları LYS’den alacak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programını YGS-1 puan türünden, MF-1 puan türüne,

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programını YGS-6’dan, TM-2’ye

Kimya Öğretmenliği programını YGS-2’den, MF-3’e

Okul Öncesi Öğretmenliği programını YGS-5’ten, TS-1’e

Özel Eğitim Öğretmenliği programını YGS-4’ten, TS-1 puan türüne çevirdik.

Bu programlardan Okul Öncesi Öğretmenliğine 1.420.417. öğrenci

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğine, 1.198.329. öğrenci

Özel Eğitim Öğretmenliğine, 1.014.288. sıradaki öğrenci kabul ediliyordu.

Bu yıl 150 puanı geçen öğrenci sayısı 1.879.812 olduğunu düşünürsek durum çok vahimdi.

SORU – 3

YÖK'ÜN EĞİTİM FAKÜLTELERİNE İLİŞKİN YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMASI İÇERİSİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. EĞİTİM VEYA DİĞER FAKÜLTELERE YÖNELİK YAPILAN REFORM NİTELİĞİNDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİZ?

64. ve 65. Hükümet Programlarında yer aldığı şekilde eğitim fakültelerinin bölüm ve anabilim dalları yeniden yapılandırıldı. Bu işlem yakında tamamlandı.

Öğretmen yeterliliklerine göre müfredat güncelleme çalışmaları da yürütülüyor.

Bilindiği üzere ülkemizde 96 eğitim fakültesi var. Bunların 78 devlet 18’i vakıf üniversitesinde. Bu fakültelerimizde ki öğrenci sayısı 200 bin civarında yıllık 48 bin kontenjan var.

Diğer taraftan öğretmenliğe kaynak teşkil eden bir diğer fakültemizde ilahiyat fakülteleri…

Yıllardır ilahiyat camiası birinci aşamadan değil ikinci aşamadan yani LYS’den öğrenci almak istiyorlardı.

Bu talebi olumlu karşıladık ve ilahiyat fakültelerine bu seneden itibaren LYS’den TS-1 puan türünden öğrenci alınmasına karar verdik.

SORU – 4

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAZI GAZETELERDE 2018 YILINDAN İTİBAREN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDECEĞİNİZ HABERLERİ YER ALDI. SİZ BU HABERLERİ HEMEN YALANLADINIZ. BU KONU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZİ ALABİLİR MİYİZ?

Yükseköğretim Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemini değiştirmeye, sınavsız üniversiteye, TEOG’u üniversiteye geçişte kullanmaya dair herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Bir başka Bakanlıkla da konuya ilişkin haberde konu edildiği gibi bir görüşme sürdürülmemektedir.

Diğer taraftan sınavlar öncesinde bu tür gerçek dışı haberler adaylar üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.

Yükseköğretim sistemine girişle alakalı kamuoyunun sadece YÖK’ün kararlarını ve duyurularını dikkate almasını önemle rica ediyoruz..

SORU – 5

BU YILKİ YGS BAŞVURULARINA İLİŞKİN KILAVUZDA VE ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINDA GEÇEN YILLARA GÖRE BİR YENİLİK VAR MIDIR? DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARINIZDA AZ DA OLSA SINAVLARDA AÇIK UÇLU SORULAR SORULABİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTINIZ. BU KONUDA YÖK'ÜN KARARI NETLEŞTİ Mİ?

Üniversiteye giriş sisteminde şu an uygulanan, bu senede uygulanacak sistem Türk yükseköğretim sistemine giriş usullerindeki en son halka, en son değişiklik ve en olgun değişiklik. Bu sistemin adil olup olmadığı hiçbir zaman sorgulanmıyor. Anadolu’nun bir fakir bir çocuğu, fakir bir ailenin çocuğu bu sistemle, bu merkezi sistemle Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine girebiliyor demek ki adil bir düzenek bu hususta bir sorgulama yok.

İyileştirilebilmesi tabi ki, iyileştirilmesi lazım. Yükseköğretim zaten bütünüyle çok dinamik bir sürece sahip dolayısıyla, birtakım iyileştirmeler yapılabilir bu zaman içerisinde, fakat ailelerin çok rahat olmasını istiyoruz. Bu sene yapısal bir değişiklik olmayacak.

Açık uçlu soru bu kamuoyunun gündeminde uzun zamandan beri yer işgal ediyor tabi ki bunu da tedrici olarak ben yüksek eğitim öğretimde en fazla kullandığım kavramlardan birisidir tedricilik, tedrici olarak açık uçluya geçilmesi taraftarıyız, yani belli bir matematiksel işlemin varacağı son neticenin yazılacağı veyahut bir ismin veyahut tarihin sorulacağı tabi ikinci aşamada yapılacak açık uçlu az soru da yapılabilir. Öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde.

Yani öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmeyecek, belki belli bir tarihi veya rakamsal olarak belli bir sonucu, matematiksel işlemi orada kodlayacak şekilde, yoksa bir problemin çözüm aşamalarının kâğıtta görülmesi değil.

Yani sosyal bilimlerde, tarihte diyelim belli bir tarihin sorgulanmasında kodlanacak veya matematikte bir sorunun cevabının ortaya konulmasında kodlanacak şekilde, az sayıda soru sorulabilir.

Bizim istediğimiz şey şu. Üniversitelerimizin giriş sistemi bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor, anne babaları itibarıyla. Onları tedirginliğe sevk etmememiz lazım. Birden çok keskin virajlar alınmaması lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş, tedrici olarak geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin bu hususla tanışmasını istiyoruz.

Bu öğrencileri endişeye veya çalışma stillerini değiştirmeye sevk edecek bir değişiklik olmayacak.

Bu sene ailelerin rahat olmasını istiyoruz, yükseköğretime girişle ilgili yapısal bir değişiklik.

SORU – 6

SINAVSIZ GEÇİŞİN KALDIRILMASI VE ÖN LİSANS PROGRAMLARINA GİRİŞTE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERİLECEK EK PUANA İLİŞKİN BİR ÖNERİNİZ OLMUŞTU? BU KONUDA NETLEŞEN BİR ÇALIŞMANIZ VAR MIDIR?

Uzun yıllardır, meslek liselerinden sınavsız geçişin niteliği öldürdüğüne dair eleştiriler vardı ve bunlar uzmanları raporlandırılıyordu. Son olarak yakın bir dönemde Üniversitelerarası Kurul tarafından da sınavsız geçişin kaldırılmasına yönelik YÖK'e bir rapor sunuldu. Bu, aslında meslek yüksekokullarına yönelik bütünüyle iyileştirme çabasının bir parçası.

Hedefimiz sadece 4 yıllık boyutta değil, yükseköğretimin bütün aşamalarında, önlisans ve lisansüstü dâhil, kalite çıtasını yükseltmek. Diğer taraftan meslek liselerine bir ölçüde pozitif ayrımcılığın sürdürülmesi, yönlendirmeden bütünüyle vazgeçmemesi maksadıyla liselerin ikili alanlarında meslek yüksekokullarına geçişte ek puan verilecek.

9 Aralık 2016 tarihli Kanun ile bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirmelerinde sınavsız geçiş uygulaması kaldırıldı. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının aynı alanda ön lisans programlarına yerleşmelerinde, ek puan verilmesi de düzenlendi. Yükseköğretim Kurulu bu ek puan 0,06 olarak belirlendi.

Türkiye'deki üniversitelerin yaklaşık yüzde 35'i meslek yüksekokullarında. 900'ün üzerinde meslek yüksekokulu var.

Biz bu sınavsız geçişin kaldırılmasıyla birlikte bu tür başkaca iyileştirmelerde yapmak istiyoruz.

MYO programları için endüstriden de olmak üzere danışma kurulları oluşturulsun istiyoruz.

Ayrıca YÖK bünyesinde başta MEB olmak üzere diğer paydaşlarında yer alacağı bir daimi

komisyon oluşturacağız.