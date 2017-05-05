Başkanlık sistemi meyvelerini vermeye başladı bile

Eyüphan Kaya

Bir ara bir yazımda “Başkanlık sistemini kimler istemez?” Sorusuna cevaben özellikle küçük partilerin, marjinal siyasetçilerin ve menfaat çevrelerinin bu sistemini istemediğini söylemiştim.

Başta gelen faydalarından biri de farklı düşünceleri savunan irili ufaklı partilerin birleşeceğini bu şekilde hayata barışçıl bir havanın geleceğini dillendirmiştim.

İşte görüyorsunuz şimdiden bir arayış başladı bile, ne diyor yılların siyaset kurdu Baykal; “Başkan yardımcılarından biri Ahmet Türk, diğeri Meral Akşener olabilir” diyor, alsana barışçıl bir proje, malum bu iki kesimin diğer versiyonu da diğer başkan adayının etrafında yer alacağı kesindir.

Yine bir yorumumda demiştim ki “onu bunu bilmem ama başkan yardımcılarından biri Türk ise diğeri Kürt olacak” iddiasında bulunmuştum. Hatta bir diğeri de bayan olabilir ya da olmalıdır.

Şimdi soruyorum Allah aşkına bir başkan adayı bir yandan Türk milliyetçilerini diğer yandan Kürk milliyetçilerini bir araya getirip sistemin içine alıp devletle barışık hale getirse fena mı olur? Yıllardır bir bunun sıkıntısını taşımıyor muyuz? Hatta bakanlarını atadığı zaman bile toplumsal beklentiyi dikkate alsa daha iyi olmaz mı?

Devletbaşkanı %50+1 oyla dahi seçimi kazanıyorsa böyle bir hoş görüye sahip olması gerekmez mi? Sağ kesim mi dersiniz, muhafazakâr demokrat mı dersiniz Türkiye’deki oranı daima %30-35 civarındadır. Hadi bilemediğiniz %40 olsun diğer oyların %15-20’si CHP oylarıdır diğer oylar ise politik oylar olup duruma göre istikamet değiştirebilecek oylardır.

Neticede bu son referandumda yine bu yaklaşım tescillendi. Kimisi diyor ki, keşke bu “evet” oranı daha fazla olsaydı, aslında “evet” ve “hayır” oyları ne kadar birbirine yakınsa ülkenin geleceği açısından o kadar istikrar getirir, kazanan kesime diyor “ki bak dikkatli ol, yanlış yaparsanız gelecek seçimde külahı değiştiririz ona göre”, ancak muhalefetin referandum sonuçlarına bu düzeyde itiraz etmesi hiç de şık olmadı. Hele hele AİHM’ne müracaat edeceğim demesi kaba bir ayıptı/ayıptır.

Müsterih olun dostlar,

Ülkemize kısa zamanda güzel şeyler olacak, ah bir de bu muhalefet dünya ölçülerinde muhalefet yapmaya alışsaydı ne olurdu.

HDP “hayır” cephesinde olmasına rağmen gereksiz sebeplerle “hayır tarafı” olmayı tercih etmelerine rağmen, referandum öncesi kayda değer bir sıkıntı oluşturduklarına şahit olmadım, en azında duymadık. Seçim sonuçlarıyla ilgili kaba bir değerlendirme de HDP cenahından duymadım. Eğer PKK bu milletin yakasından elini çekerse geriye kalan yaralarımız daha kısa sürede sarılır inşallah.

Yeter ki bazı kavramları ajandamızdan çıkaralım. Korku, Bölünme, İrtica bu ifadeleri kullanan siyasetçileri uyaralım, bununla çok zaman kaybettik artık özümüze dönelim diyorum.

Eğitim, ekonomi, iktisat, bilim ve teknoloji, sanayi ve bilişim, insanlık adına da edep, marifet, hikmet, bunu kanaat ve sahavetle de taçlandırdık mı kim tutar Anadolu’yu.

Haydi hayırlı olsun.