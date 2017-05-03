BAŞKENT BELEDİYELERİ FUTBOL TURNUVASI 2 TEMMUZ'DA START ALIYOR

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

2017 yılında yalnızca Ankara'ya bağlı belediyelerin katılacağı turnuvaya 24 belediye katılacak.

Kültür ve Spor Şölenine dönüştürülecek olan programın finallerinde her belediye için tanıtım çadırları kurulacak. Belediyeler, bu çadırlarda bulundukları yörelerin tanıtımlarını ve kendi yaptıkları hizmetleri sergileme imkanı bulacak.Alana kurulacak olan dev ekranlarda Ankara ve İlçelerinin tanıtımı yapılacak.

Kafkas Halk Oyunları, Mehter Takımı, Ankara Seymenleri ve Belediyelerimiz de bulundukları yörelerin özel oyunları ile programa renk katacaklar.

Türk Milli Takımı ve Ankara'nın profesyonel takımlarının tanıtımının da yapılacağı şölene çok sayıda eski ve yeni Milli Futbolcular da davet edilecek.

Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanımız Mehmet Keleş basına yaptığı açıklamada "Bu yıl Başkent Belediyeleri Turnuvası ile start verdiğimiz bu organizasyon, gelecek yıllarda Türkiye Belediyeler Arası Futbol Organizasyonu'na dönüştürülecektir" dedi. Tüm Ankara halkına ve spor camiasına da davette bulunan Keleş; "Bu şölen Barış, Birlik ve bir Kardeşlik projesidir. Tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Vilayet Ajans tarafından organize edilen turnuva, Çetin Emeç Öveçler Vadisi Çınar Halı Saha Tesislerinde düzenlenecektir.

Turnuva Kuralları

1-) Takımlar 4'erli gruplar şeklinde önce grup maçları oynayacaklar.

2-) 6 gruptan 2'şer takım toplamda 12 takım finallere yükselecek.

3-) A grubu B grubu ile C grubu D grubu ile E grubu F grubu ile 1-2 şeklinde çapraz olarak eşleşecek ve çeyrek final için oynayacaktır.

4-) Çeyrek final maçları için kura çekimi yapılacaktır.

5-) Maçlar Cumartesi ve Pazar günleri Saat 11:00 - 23:00 arasında oynanacaktır.

6-) Maçlar lisanslı hakemler tarafından yönetilecektir.

7-) Şampiyonluk kupası, ikincilik kupası ve üçüncülük kupası dışında 3 takımımıza centilmenlik kupası verilecektir. Ayrıca 3 başarılı kaleciye ve 3 gol kralına da gol krallığı kupası verilecektir.

8-) Belediyeler bulundukları ilçe sınırları dahilindeki “AMATÖR TAKIMLARDAN” futbolcu oynatabilirler. (Her belediye yalnızca bir profesyonel futbolcu oynatabilir.)

9-) Maçlar, Ankara Çetin Emeç Bulvarı Çınar Halı Saha Spor Tesislerinde oynanacaktır.

10-) Turnuva Avrupa standartlarına uygun halı sahada yapılacak ve takımlar 11'er kişiden oluşacaktır. Maçlarda halı saha kuralları uygulanacaktır.

11-) Her takımın turnuva boyunca oynatacağı futbolcu sayısı 20 ile sınırlandırılmıştır.

12-) Maçlarda her takım 3 futbolcu değiştirme hakkına sahiptir.

13-) İki sarı kart sonrası kırmızı kart gören futbolcu yalnızca o maç için cezalandırılacaktır.

14-) Direkt kırmızı kart gören futbolcu 1 maç cezalandırılacaktır.

15-) Hakeme sözlü veya fiziki saldırıda bulunan futbolcunun cezası Komite tarafından verilecektir.

16-) Eleme maçlarındaki beraberliklerde direkt penaltı atışlarına geçilecektir.

17-) Her iki takımın formaları birbirinden ayırt edilemediği taktirde yazı-tura sistemi ile diğer takıma yelek giydirilecektir.

18-) Maçlarda halı saha standartlarına uygun ayakkabılar giyilmelidir.

19-) Puan eşitliği durumunda 2'li averaj değerlendirilecek; İkili averajın da eşit olması durumunda genel averaja bakılacaktır.

20-) Maçlar 25'er dakikalık iki devre şeklinde toplam 50 dakika oynanacaktır.

Final gecesi, KÜLTÜR VE SPOR ŞÖLENİ olarak düzenlenecektir.

a-) Taraftarlara 3 bin kişilik yemek ikramında bulunulacaktır.

b-) Mehter takımı ve Ankara Yöresel Folklörü gösterileri düzenlenecektir.

c-) Ankara’nın tarihi konulu sinevizyon gösterimi yapılacaktır.

d-) Taraftarlar arasında Ankara konulu bilgi yarışması düzenlenecektir.

e-) Turnuvaya katılan Belediyelerin sinevizyon aracılığı ile tanıtımı yapılacaktır.

f- ) Ayrıca turnuvaya katılan tüm Belediyeler final gecesi kurulacak olan fuara iştirak ederek bulundukları yörelerin ve belediye hizmetlerinin tanıtımlarını yapabileceklerdir.

g-) Tanıtımlar final günü her Belediye için kurulacak olan fuar çadırlarında yapılacaktır.

ORGANİZASYON KOMİTESİ