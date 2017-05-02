ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BAŞKENT’TEKİ OSB’LER ARASINDA, İSTİHDAM KARŞILIĞINDA ALT YAPI DESTEĞİ SAĞLANMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent’te faaliyet gösteren 11 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında “Başkent istihdamına destek için ücretsiz alt yapı yatırımı” protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 11 OSB Başkanı’nın imzaladığı protokolün hakemliğini ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptı. OSB ve Sanayi bölgelerine bugüne kadar 482 milyon liralık yatırım desteği gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu desteklerine yenilerini ekleyecek, OSB’ler de bunun karşılığında istihdam sağlayarak, Başkent ekonomisine destek verecek.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent sanayisine ve istihdamına verdiği desteklerine yenileriyle devam ediyor. Bu kapsamda; Ankara’daki OSB’leri daha mükemmel hale getirerek, sanayicilerin ve çalışanlarının çalışma ortamını iyileştirmek, OSB’lerin hizmet kalitesini yükseltmek, kaliteli üretim ve görsel olarak ve diğer bakımlardan modern bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan karar gereği, Büyükşehir Belediyesi ile OSB’ler arasında protokol imzalandı. Protokole göre Büyükşehir Belediyesi; OSB’lerdeki yol ve asfalt yapımı, kaldırım, sanat yapıları, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, bakım ve onarım çalışmalarını ücretsiz olarak gerçekleştirecek, bunun karşılığında da OSB’ler istihdamı artırarak, destek verecek.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile Başkent’te faaliyet gösteren 11 OSB Başkanı, Belediye bürokratları ile çok sayıda davetli katıldı.

-BAŞKAN GÖKÇEK: “İŞBİRLİĞİ YAPMAYA KARAR VERDİM”

Protokolün imzalanması öncesi bir konuşma yapan Başkan Gökçek, sözlerine, “OSB ve sanayi bölgeleri Ankara’nın temel taşları, onlar varsa işsizlik yok… Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak OSB’lerle işbirliğini kendimize şiar edindik” diyerek başladı.

İlk OSB Kanunu çıktığında, OSB’lere birer belediye yetkisi tanındığını, bu sebeple de OSB’lere yapılan belediye yardımlarını kestiğini hatırlatan Başkan Gökçek,“Hayatımda hiçbir konuda pes etmedim ama bu konuda pes ettim ve işbirliği yapmaya karar verdim. Bu karardan sonra da OSB’lere pek çok yatırımlarımız oldu”dedi.

-OSB’LERE BÜYÜKŞEHİR’DEN 482 MİLYONLUK YATIRIM…

Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar OSB’lere toplamda 482 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Gökçek, sadece 2016 ve 2017 yıllarında ise 51 milyon liralık destek sağlandığını da belirterek, OSB’lere yapılan asfalt, yol açım, köprü, viyadük, malzemeli bakım, tretuvar, bordür ve bariyer çalışmalarını rakam rakam açıkladı.

OSB’lerin yanı sıra Sanayi bölgelerine de pek çok yatırım gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Gökçek, “Bu hizmetlerimiz Allah nasip ederse bundan sonra da devam edecek. Her vesileyle ne zaman bir araya gelsek çağrıda bulunuyorum ve üzülerek ifade ediyorum OSB’lerden bunun cevabını alamıyorum” diyerek, istihdam desteği talebini tekrarladı.

BELTEK Kurslarından ara eleman desteği verilebilmesi için “açık çek” de sunan Başkan Gökçek, OSB’lerden hangi branşta talep gelirse o branşla ilgili kursun açılabileceğini de sözlerine ekledi.

Organize sanayi bölge başkanlarından bazıları da yaptıkları konuşmada Başkan Gökçek'e Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

-BAKAN ÖZLÜ: “MELİH BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bakan Özlü de yaptığı konuşmada sözlerine, “Ankara’daki OSB’ler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalayacağımız, bakanlık olarak hakemlik edeceğimiz protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diyerek başladı.

1994 yılından bu yana her zaman OSB’lerin yanında olan ve bunu protokolle bir kez daha ortaya koyan Başkan Gökçek’e teşekkür eden Bakan Özlü, OSB’lere de sağlayacakları istihdam için teşekkür ettiğini belirterek, “Şehirlerin kalkınmasında başrolü yerel yönetimler üstleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu açıdan örnek bir belediyedir. Bugünkü protokol de bunun ispatıdır. Bu protokolün diğer belediyelere de örnek teşkil edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Bakan Özlü konuşmasının sonunda “Bu protokolün Başkentimize ve OSB’lere hayırlı olmasını temenni ediyorum… Başta Melih Başkanımız olmak üzere tüm OSB’lerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 11 OSB Başkanı ile Başkan Gökçek arasında imzalanan protokolü Bakan Özlü de “hakem” olarak imzaladı. İmzaların ardından Başkan Gökçek ile Bakan Özlü ve OSB Başkanları “aile fotoğrafı” çektirdi.