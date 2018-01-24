BAŞKENT MUHTARLAR FEDERASYONU BAŞKANI BEHÇET UYANIK VE BERABERİNDEKİ 45 KİŞİLİK MUHTAR HEYETİ, BAŞKAN TUNA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

MUHTARLARIN TALEPLERİNİ TEK TEK DİNLEYEN BAŞKAN TUNA, “SİZLER BİZİM GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZSINIZ. ÖNCELİĞİMİZ ACİL İHTİYAÇLAR. EL ELE, HEP BİRLİKTE DAHA GÜZEL BİR ANKARA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ” DEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkent Muhtarlar Federasyonu Başkanı Behçet Uyanık ve beraberindeki 45 kişilik muhtarlar heyetini makamında kabul etti.

Muhtarların ilettiği sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunan Başkan Tuna, asfalttan ulaşıma, su sorunundan imara kadar pek çok konuda muhtarların taleplerini tek tek not etti. Muhtarlarla konuşmasına, “Burası milletin yeri, milletin imkânlarını millete eşit şekilde dağıtmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” sözleriyle başlayan Başkan Tuna, şöyle konuştu:

“Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Hep birlikte çok daha güzel bir Ankara için uğraşacağız. Nerede ne var, ne sıkıntı, ne aksama var biz sizlerden öğreniyoruz. Bizim görevimiz bir sorun olduğu takdirde oraya eleman gönderip o sorunu tespit edip, gereğini yapmak. Dolayısıyla şehrimizin daha yaşanılabilir olması için sizlerin destek ve katkıları çok önemli. El ele verip herkes elinden gelen gayreti göstermese bu iş olmaz. Bundan sonra da el ele verip daha güzel hizmetler yapacağız.”

“ACİL İHTİYAÇLAR ÖNCELİĞİMİZ”

Başkan Tuna, vatandaşların her ihtiyacının önemli olduğunu ancak sınırlı imkanlar nedeniyle önceliklerinin acil ihtiyaçlar olduğuna vurgu yaptı.

Tuna, muhtarlara, “biz bir aileyiz” mesajı verdi ve şunları söyledi:

“Aynı bir ev gibi, ailedeki ihtiyaçların giderildiği gibi adım adım yol alacağız. Önemli olan gayretli bir şekilde imkanları bir araya getirerek güzel hizmetlere vesile olmak. İnşallah bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonrada güzel hizmetlere vesile olmak amacıyla gelecek nesillere güzel bir şehir bırakmak için çalışacağız. Bunun gayreti içersindeyiz. Hepimizin üzerinde birer emanet var. Vatandaşlarımızın emaneti. Onların daha sağlık ortamlarda yaşamları için, gelecek nesillere güzel bir Ankara bırakmak için hepimize görev düşüyor. Bize düşeni biz yaparız. Size düşeni siz yaparsınız bundan şüphem yok.”

MUHTARLARDAN ZEYTİN DALI OPERASYONUNA DESTEK

Başkan Tuna ile şehrin sorunlarına ilişkin yaptıkları görüşmenin son derece yararlı olduğuna dikkat çeken Muhtarlar Federasyonu Başkanı Behçet Uyanık, Türkiye’nin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla sınır ötesinde Afrin’e başlatılan operasyonu desteklediklerini söyledi. Uyanık, “Operasyon sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz de üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Zeytin Dalı Harekatını destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri ile muhtarlar olarak her türlü göreve hazır olduğumuzun bilinmesini arzu ediyoruz” dedi.