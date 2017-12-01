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BAŞKENT TİYATROLARI, ARALIK AYI SÜRESİNCE 6 FARKLI OYUNU, MATİNE VE SUARE GÖSTERİMLERİYLE 29 KEZ SAHNELEYECEK

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BAŞKENT TİYATROLARI, ARALIK AYI SÜRESİNCE 6 FARKLI OYUNU, MATİNE VE SUARE GÖSTERİMLERİYLE 29 KEZ SAHNELEYECEK
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları Aralık ayı programı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrolarının 2017-2018 tiyatro sezonunda sergilediği oyunlara, Başkentli tiyatroseverler büyük ilgi gösteriyor. 6 Ekim’de perdelerini açan Başkent Tiyatroları, Aralık ayında da yeni oyunlarını sergilemeye devam edecek.

Aralık ayı programına bu akşam (1 Aralık Cuma) “Vatan İçin” adlı oyunla başlayacak olan Başkent Tiyatroları, sezon boyunca birbirinden güzel oyunları, Gençlik Parkı Kültür Merkezi'ndeki  Tiyatro Sahnesi'nde sergilemeyi sürdürecek.  Matine ve suare gösterimleriyle sahnelenen oyunlar, dram, komedi ve iki farklı çocuk oyunundan oluşuyor.  

2’si çocuk 6 farklı oyunla 29 kez perdelerin açacak olan Başkent Tiyatroları, Aralık ayı süresince, “Vatan İçin,  “Kitap Kurdu”, "Eyvah Kümeste Tilki Var", "Kim Demiş Karanlık", "Tiryakigillerdeyiz", "Bize Gelen, Bizdendir” adlı oyunları izleyecekler.

“Tiryakigillerdeyiz” adlı komedi oyunuyla bol kahkahalı dakikalar geçirecek olan izleyiciler, “Kim Demiş Karanlık” adlı 2 perdelik tiyatro oyununda, Büyük Usta Aşık Veysel Şatıroğlu’nun yaşamını izleme imkanı yakalayacak.

Başkentli minik sanatseverler için sahneye konulan; “Eyvah Kümeste Tilki Var”  ile “Kitap Kurdu” oyunlarında çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler.    

Tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gören oyunların biletleri, Ulus ve Kızılay gişeleri ile Başkent Tiyatrolarının internet sitesinden alınabiliyor. 

-2017 ARALIK AYI PROGRAMI

1 Aralık  Cuma          Vatan İçin                           saat:14.00  (toplu gösteri )

2 Aralık  Cumartesi   Vatan İçin                                          saat:18.00

                                  Kitap Kurdu                          saat:13.00

3 Aralık  Pazar          Vatan İçin                           saat:16.00

                                  Kitap Kurdu                          saat: 13.00

7 Aralık  Perşembe   Vatan İçin                                          saat:13.00  (toplu gösteri)

8 Aralık  Cuma          Bize Gelen Bizdendir      saat:14.00  (toplu gösteri)

 

9 Aralık  Cumartesi   Kim Demiş Karanlık        saat:18.00

                                  Eyvah Kümeste Tilki Var  saat:13.00

10 Aralık Pazar         Kim Demiş Karanlık         saat:16.00

                                  Eyvah Kümeste Tilki Var  saat:13.00

14 Aralık Perşembe  Kitap Kurdu                                     saat: 13.00 (toplu gösteri)

15 Aralık Cuma         Bize Gelen Bizdendir      saat:14.00  (toplu gösteri)

16 Aralık Cumartesi  Bize Gelen Bizdendir                     saat:18.00

                                 Kitap Kurdu                                           saat:13.00

17 Aralık Pazar         Bize Gelen Bizdendir      saat:16.00

                                 Kitap Kurdu                           saat:13.00

21 Aralık Perşembe Bize Gelen Bizdendir                      saat:13.00  (toplu gösteri)

22 Aralık Cuma        Vatan İçin                                           saat:14.00  (toplu gösteri )

23 Aralık Cumartesi Tiryakigillerdeyiz                             saat:18.00

                                 Eyvah Kümeste Tilki Var   saat:13.00

24 Aralık Pazar         Tiryakigillerdeyiz              saat:16.00

                                  Eyvah Kümeste Tilki Var  saat:13.00

 

28 Aralık Perşembe  Eyvah Kümeste Tilki Var  saat: 13.00  (toplu gösteri)

29 Aralık Cuma         Vatan İçin                                           saat:14.00  (toplu gösteri)

30 Aralık Cumartesi  Vatan İçin                         saat:18.00

                                  Kitap Kurdu                          saat:13.00

31 Aralık Pazar         Vatan İçin                           saat:16.00

                                  Kitap Kurdu                          saat:13.00

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