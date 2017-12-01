BAŞKENT TİYATROLARI, ARALIK AYI SÜRESİNCE 6 FARKLI OYUNU, MATİNE VE SUARE GÖSTERİMLERİYLE 29 KEZ SAHNELEYECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları Aralık ayı programı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları nın 2017-2018 tiyatro sezonunda sergilediği oyunlara, Başkentli tiyatroseverler büyük ilgi gösteriyor. 6 Ekim’de perdelerini açan Başkent Tiyatroları, Aralık ayında da yeni oyunlarını sergilemeye devam edecek.

Aralık ayı programına bu akşam (1 Aralık Cuma) “Vatan İçin” adlı oyunla başlayacak olan Başkent Tiyatroları, sezon boyunca birbirinden güzel oyunları, Gençlik Parkı Kültür Merkezi'ndeki Tiyatro Sahnesi'nde sergilemeyi sürdürecek. Matine ve suare gösterimleriyle sahnelenen oyunlar, dram, komedi ve iki farklı çocuk oyunundan oluşuyor.

2’si çocuk 6 farklı oyunla 29 kez perdelerin açacak olan Başkent Tiyatroları, Aralık ayı süresince, “Vatan İçin, “Kitap Kurdu”, "Eyvah Kümeste Tilki Var", "Kim Demiş Karanlık", "Tiryakigillerdeyiz", "Bize Gelen, Bizdendir” adlı oyunları izleyecekler.

“Tiryakigillerdeyiz” adlı komedi oyunuyla bol kahkahalı dakikalar geçirecek olan izleyiciler, “Kim Demiş Karanlık” adlı 2 perdelik tiyatro oyununda, Büyük Usta Aşık Veysel Şatıroğlu’nun yaşamını izleme imkanı yakalayacak.

Başkentli minik sanatseverler için sahneye konulan; “Eyvah Kümeste Tilki Var” ile “Kitap Kurdu” oyunlarında çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler.

Tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gören oyunların biletleri, Ulus ve Kızılay gişeleri ile Başkent Tiyatrolarının internet sitesinden alınabiliyor.

-2017 ARALIK AYI PROGRAMI

1 Aralık Cuma Vatan İçin saat:14.00 (toplu gösteri )

2 Aralık Cumartesi Vatan İçin saat:18.00

Kitap Kurdu saat:13.00

3 Aralık Pazar Vatan İçin saat:16.00

Kitap Kurdu saat: 13.00

7 Aralık Perşembe Vatan İçin saat:13.00 (toplu gösteri)

8 Aralık Cuma Bize Gelen Bizdendir saat:14.00 (toplu gösteri)

9 Aralık Cumartesi Kim Demiş Karanlık saat:18.00

Eyvah Kümeste Tilki Var saat:13.00

10 Aralık Pazar Kim Demiş Karanlık saat:16.00

Eyvah Kümeste Tilki Var saat:13.00

14 Aralık Perşembe Kitap Kurdu saat: 13.00 (toplu gösteri)

15 Aralık Cuma Bize Gelen Bizdendir saat:14.00 (toplu gösteri)

16 Aralık Cumartesi Bize Gelen Bizdendir saat:18.00

Kitap Kurdu saat:13.00

17 Aralık Pazar Bize Gelen Bizdendir saat:16.00

Kitap Kurdu saat:13.00

21 Aralık Perşembe Bize Gelen Bizdendir saat:13.00 (toplu gösteri)

22 Aralık Cuma Vatan İçin saat:14.00 (toplu gösteri )

23 Aralık Cumartesi Tiryakigillerdeyiz saat:18.00

Eyvah Kümeste Tilki Var saat:13.00

24 Aralık Pazar Tiryakigillerdeyiz saat:16.00

Eyvah Kümeste Tilki Var saat:13.00

28 Aralık Perşembe Eyvah Kümeste Tilki Var saat: 13.00 (toplu gösteri)

29 Aralık Cuma Vatan İçin saat:14.00 (toplu gösteri)

30 Aralık Cumartesi Vatan İçin saat:18.00

Kitap Kurdu saat:13.00

31 Aralık Pazar Vatan İçin saat:16.00

Kitap Kurdu saat:13.00