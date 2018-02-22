Başkent ulaşımının ağırlığını taşıyan bin 200 EGO şoförünün katılacağı eğitim programı için protokol imzalandı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ.DR MUSTAFA TUNA’NIN KATILIMIYLA, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ HAYRETTİN GÜNGÖR İLE EGO GENEL MÜDÜRÜ BALAMİR GÜNDOĞDU EGO ŞOFÖRLERİNİNE EĞİTİM VERİLMESİYLE İLGİLİ PROTOKOLÜ İMZALADILAR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın eşliğinde, Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen imza töreninde, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, EGO şoförlerine eğitim verilmesini içeren protokolü imzaladılar.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokol gereği, bin 200 EGO şoförü konularının uzmanlarından sosyal ilişkiler, iletişim becerisi, stres kontrolü ve öfke yönetimi gibi davranış şekilleriyle ilgili bilgileri içeren bir haftalık eğitim alacak.