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Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal Kahramankazan'ı ziyaret etti

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Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal Kahramankazan'ı ziyaret etti
Başkent Üniversitesi Rektörü Haberal, FETÖ darbe girişimi sırasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'ı ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, çiçekle karşıladığı misafirine ilçe halkının darbecilere karşı verdiği destansı mücadeleyi anlattı. 

FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında verdiği destansı mücadele sonrasında, TBMM tarafından kahraman unvanına layık görülen Kahramankazan'a anlamlı bir ziyaret daha gerçekleşti. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve beraberindeki öğretim üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü makamında ziyaret etti. Ertürk, misafirini çiçeklerle karşıladı. Ertürk, Rektör Haberal ve beraberindeki öğretim üyelerine, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında neler yaptıklarını anlattı. Ertürk, daha sonra misafirine Kahramankazanlı 15 Temmuz şehitleri ve terörle mücadele sırasında şehit olan Kahramankazanlı güvenlik görevlilerinin anısının yaşatıldığı Şehitler Köşesi'ni gezdirdi.

Yaptıklarınız unutulmayacak

Rektör Haberal, Kahramankazan halkının 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele ile destan yazdığını belirterek, Kahramankazanlıların şahsında tüm Türk Milleti’nin verdiği bu onurlu direnişin asla unutulmayacağını söyledi.  

Sonuna kadar taşıyacağız

Başkan Ertürk de, Kahramankazan'ın 15 Temmuz'un ardından Türk Milleti'nin gösterdiği kahramanlığın sembolü olarak kahraman unvanına layık görüldüğünü anımsattı. Ertürk, “Bu unvan ilçemizin şahsında 81 il ve 957 ilçeye verilmiştir. Tüm Türkiye'ye verilmiştir. Artık Kahramakazan tüm Türkiye'yi temsil eden bir ilçedir. Bu gururu ve bu unvanın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincini ömrümüzün sonuna kadar taşıyacağız" diye konuştu. 

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