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BAŞKENT YOLLARINA NİSAN AYINDAN BAŞLANARAK YENİ YILA KADAR 1500 KİLOMETRE YOL ÇİZGİSİ ÇEKTİLDİ

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BAŞKENT YOLLARINA NİSAN AYINDAN BAŞLANARAK YENİ YILA KADAR 1500 KİLOMETRE YOL ÇİZGİSİ ÇEKTİLDİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ASFALTLADIĞI BAŞKENT YOLLARINA NİSAN AYINDAN BAŞLAYARAK, KIŞ BAŞLANGICINA KADAR 1500 KİLOMETRE YOL ÇİZGİSİ ÇEKTİ.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent yollarında güvenli yolculuk için en önemli yol gösterici olan çizgi ve şeritleme çalışmaları kapsamında, 7 ayda 1500 kilometre çizgi çizdi.  

Sorumluluk alanındaki 25 ilçede en ücra köşelere kadar yol ve asfalt götüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, bu yıl Nisan ayından itibaren kış başlanğıcına kadar yol çizgilerinin yanı sıra yaya ve okul geçidi ile kavşak yaklaşımlarında kullanılan işaretlemelerin fark edilebilirliğini artırmak amacıyla da asfalt üzerine 1700 trafik işaret sembolü ve 1500 Büyükşehir Belediyesi logosu yerleştirdi. .

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, “Yollarda yaptığımız asfalt programıyla koordineli bir şekilde süren çalışmalar kapsamında, Nisan ayından Kış aylarının başlangıcına kadar yaklaşık 1500 kilometrelik kesikli çizgi çalışması yaptık” dedi.

 

-EN ÖNEMLİ YOL GÖSTERİCİ…

Ankaralıların, modern levhalarla, sinyalizelerle donatılan yollarda güvenli yolculuk yapabilmeleri için en önemli yol gösterici olan şeritleme çalışmalarının özellikle gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ifade eden Üçpınar, şunları söyledi:

“Yol çizgi-şerit çalışmaları, yolları güvenli kılan, sürücüyü yönlendiren en önemli yol güvenlik önlemleri arasında yer alıyor. Takip edeceğimiz şeridin, gideceğimiz yolun en önemli aydınlatıcıları bu çizgiler. O yüzden de en kaliteli ve en iyi görüşü sağlayacak malzemeler kullanıyoruz.  

Çizgiler, asfaltın niteliğine göre 6 ay ile 2 yıl garantili, uzun ömürlü boya kullanılarak çekiliyor. Gece görünürlüğü için uygun, reflektif özellikli ve Avrupa Birliği ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün öngördüğü standartlardaki boyaları seçiyoruz. Caddelere uzun ömürlü termoplastik-kalıcı boya, yaya geçitlerine ise tırtıklı, hız kesme özelliğine sahip ‘çift kompenantlı-yükseltili’ boya seriliyor.  Asfaltı yeniden atılacak yollarda da geçici olarak soğuk boya kullanıyoruz.”

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