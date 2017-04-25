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Başkent'e 2,5 milyon çiçek diktildi, yıl boyunca da bu rakam 10 milyona çıkacak

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Başkent'e 2,5 milyon çiçek diktildi, yıl boyunca da bu rakam 10 milyona çıkacak
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK:“ANKARA’NIN MERKEZİNDEN ÇEVRE İLÇELERİNE KADAR DÖRT BİR YANINDA 2,5 MİLYON ÇİÇEĞİ TOPRAKLA BULUŞTURDUK. YIL BOYUNCA BU RAKAM 10 MİLYONA ÇIKACAK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yatırım projelerinde rekor üstüne rekorlar kırarken, bir yandan da Ankara’nın estetik güzelliğine güzellik katmak için yoğun bir çalışma içine girdi.

Başkan Gökçek, Başkent’in merkezinden çevre ilçelerine kadar dört bir yanına kısa bir süre içinde 2,5 milyon çiçek diktiklerini, yıl boyunca da bu rakamı 10 milyona çıkaracaklarını bildirdi.

Uzun yıllar boyunca “bozkır”“gri şehir” olarak bilenen Ankara, Büyükşehir Belediyesi’nin hummalı çalışmaları sonucu yemyeşil ve rengarenk görünüme kavuşuyor.

Kentin önemli arterleri, bulvarlar, caddeler, rekreasyon alanları, parklar gibi şehrin dört bir tarafını her mevsim çiçeklerle bezeyen Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içinde 10 milyon çiçek dikmeyi planlıyor.

Başkan Melih Gökçek, Başkent’in dev rekreasyon alanlarına, parklarına, ana arterlerine, bulvar ve caddeler boyunca yan bantlara, yeşil alanlara, çiçeklerle, farklı motifler oluşturulduğunu söyledi. Başkan Gökçek, şu bilgileri verdi:

“Şehrin uygun görülen her noktasını çiçeklerle nakış nakış dokuyoruz. Bu yıl Ocak ayından beri 4 ayda 2,5 milyon çiçeği toprakla buluşturduk. Bu yıl içinde7,5 milyon çiçek daha dikerek, 10 milyon çiçeğe ulaşacağız. Diktiğimiz çiçeklere, bulunduğu yerin önemine göre desenler ve motifler uyguluyoruz. Anadolu Bulvarı’nda semazen, Protokol Yolu’nda kelebek, Havaalanı Yolu’nda Ankara logosu gibi figürlerle, yolculara renkli ve huzurlu seyahat etme olanağı sunuyoruz. Bunların yanı sıra parklarımızda da çiçeklerle görsel bir şov sunuyoruz. Göksu Parkı, Harikalar Diyarı, Dikmen Vadisi ve Mavi Göl’e dikilen binlerce yazlık çiçekle, ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz.”

 

-“MEVSİMSEL ZORLUKLARI AŞIYORUZ”

Dikimi yapılan ve yapılacak olan tüm çiçekleri, Başkent

iklimine uyum sağlayacak türden seçtiklerine dikkat çeken Başkan Gökçek, Ankara’yı mevsimlik bahçe çiçekleriyle donatırken, bölgede yetişen ve Ankara iklimine uyum sağlayan güzel çiçeklere her zaman öncelik verdiklerini vurguladı.

Başkent Ankara’da mevsimsel şartlar göz önüne alınarak, kurak geçen yaz aylarına dayanıklı çiçeklerin tercih edildiğini belirten Başkan Gökçek,“Ankara, konum olarak her mevsimin belirgin yaşandığı illerden biri. Yaz aylarının sıcak geçmesi peyzaj çalışmalarımızı her ne kadar zorlaştırsa da her mevsim olduğu gibi bu yaz da vatandaşlarımıza rengarenk bir Ankara sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevsimsel zorlukların Ankara’yı güzelleştirmemize engel olmasına müsaade etmiyoruz. Tüm zorlukların üstesinden geliyoruz Allah’ın izniyle” diye konuştu.

 

“ANKARA’YA GELENLERİ ÇİÇEKLERLE KARŞILAYACAĞIZ”

Başkan Gökçek, birbirinden farklı rengarenk, onlarca çiçek türünün bu yıl içinde Ankara genelinde dikiminin tamamlanacağını belirtirken, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren her geçen gün daha yeşil ve rengarenk olması için ekiplerimizle gece gündüz çalıştık. Çalışmalarımız bu yıl da hız kesmeden devam edecek. Ankara merkezinde olduğu gibi uzak ilçelerimizin de birer çiçek bahçesi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sardunya, petunya, begonya, papatya, kadife, ateşçiçeği, vapurdumanı gibi onlarca çeşit çiçeği Ankara’nın çeşitli yerlerine dikeceğiz. Bu yıl içinde uzak yakın demeden Ankara’nın tüm ilçelerine 10 milyon çiçek dikimini gerçekleştireceğiz. Adana, Aksaray yönünden gelenleri Şereflikoçhisar’dan; İzmir, Eskişehir yönünden gelenleri ise Polatlı’dan, Ankara’nın renkli görüntüleri karşılayacak.”

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