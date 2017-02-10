BAŞKENT’E GEÇEN YIL 5 MİLYON 731 BİN TON ASFALT SERİLDİ, 1638 KİLOMETRE YENİ YOL AÇILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2016'da Başkent'i yeni cadde ve bulvarlarla donatırken, asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarında adeta seferberlik uygulayarak, rekor kırdı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından geçen yıl merkez ve çevre ilçeler dahil toplam 25 ilçede cadde ve bulvarlardan köy yollarına kadar 4 milyon 680 bin ton yeni asfalt kaplama yapılırken, 1 milyon 51 ton asfalt bakım onarım çalışmaları olmak üzere toplam 5 milyon 731 bin ton asfalt serildi. 1638 kilometre yeni yol açıldı.

Normal asfalt serimlerinin yanı sıra bazı cadde ve bulvarlarda, daha dayanıklı olan modifiye asfalt kaplama çalışması yapıldı. Aralarında Mamak Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Çankaya'da Dr. Aziz Sancar Caddesi, Keçiören'de Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile Akyurt Otonomi'nin bulunduğu bazı noktalarda, 52 bin 200 tonluk modifiye asfalt serildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, “Ana cadde ve bulvarlardan köy yollarına kadar Başkent'in dört bir yanında gece gündüz çalışarak asfalt seferberliği yaptık” dedi. Ankara genelinde merkezden en ücra köylere kadar sıcak asfalt serdiklerini belirten Üçpınar, “Tüm ilçelerimiz ve mahalle statüsü kazanan köylerimiz, sıcak asfalta kavuştu” şeklinde konuştu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre; 2016 yılında yeni cadde ve bulvarlarla birlikte, köprülü kavşak, yaya üst geçidi, kaldırım ve tretuvar çalışmaları tüm hızıyla sürdü. Başkent'te yapılan çalışmalar arasında öne çıkanlar şöyle oldu:

Keçiören trafiğini önemli ölçüde rahatlatan, Fatih Köprüsü'ne

paralel Yavuz Sultan Selim Bulvarı yapılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Basınevleri Kavşağı ile Samsun Yolu kesişimi olmak üzere iki etap halinde yapılan 1,2 kilometrelik Bulvar’da, 1'i 3 katlı olmak üzere 2 köprü, 8 alt ve üst geçit ile hemzemin kavşak bulunuyor.

Başkent içinde trafikte yıllardır büyük sorun olan ikinci el oto galerilerinin büyük bölümünün taşındığı Akyurt OTONOMİ'ye modifiye asfalt dökülüp, diğer altyapı destekleri sağlanarak, galericilerin taşınması teşvik edildi.

Açıldığında Türkiye’nin en büyük külliyesi olacak Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi’nde yoğun şekilde çalışılarak, inşaatın yüzde 70'den fazlası tamamlandı. Külİiye'nin iç düzenlemeleri ve dev Kültür Merkezi inşaatı devam ediyor.

-YENİ KÖPRÜLER, ÜST GEÇİTLER-

2016 yılında Başkent'in ihtiyaç duyulan noktalarında 8 yeni yaya üst geçidi hizmete açıldı. Anadolu Bulvarı Hurdacılar Sitesi Kavşağı’na, trafiği rahatlatmak amacıyla “U” dönüş köprüsü yapılarak trafiğe açıldı. Bu bölgeye yakın noktadaki ASKİ Spor Salonu önünde yine bir “U” dönüş köprüsü yapımında sona gelindi.

Dünyanın en büyük temaparkları arasında yer alacak ANKAPARK’ın oyuncak montajları ve diğer yapım çalışmaları devam ederken, ANKAPARK önünde üst geçit köprüsü yapıldı. Tamamlanmak üzere olan köprüyle, Anadolu Bulvarı-Eskişehir Yolu yönüne direkt geçiş yapılması sağlanacak.

Başkent'in en işlek bulvarlarından olan Turan Güneş Bulvarı, toplam 4 şeritten 8 şeride çıkartılarak genişletildi. Baştan sona genişletilen bulvarın asfaltı da yenilenerek, boydan boya refüj çalışması ve aydınlatma çalışmaları yapıldı.

Kazım Karabekir Caddesi’nde de yol genişletme çalışması yapılarak asfaltı yenilendi. Kazım Karabekir Caddesi 3 gidiş 3 gelişten, 4 gidiş 4 geliş toplam 8 şeride çıkarılarak yolda otopark için cepler yapıldı.

-1638 KM’LİK YOL AÇIMI-

Büyükşehir Belediyesi, 2016'da yol açım çalışmalarında da rekora koştu. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından geçen yıl merkez ve çevre ilçeler dahil toplam 1638 kilometre yol açıldı.

Bunlar arasında en önemlilerinden olan, Yenimahalle Yakacık bölgesinden Esenboğa Yolu Çankırı yolu kavşağına kadar 20 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde olacak yeni Bağlum Bulvarı'nın yol açım çalışmaları yapıldı.

Ankara'nın son yıllarda hızla gelişen yerlerinden olan TOKİ Yapracık ile Ballıkuyumcu bölgelerinde 80'er kilometre yeni yollar açıldı. Kahramankazan’da sanayi bölgesinde yol açım çalışmaları yapılırken, Güzelhisar Akyurt’taki sanayi bölgesinde 80 kilometreye yakın yol tamamlandı. Elmadağ Hasanoğlan’da da sanayi yolları açım çalışmaları yapıldı.

-VADİLERE VİYADÜK-

Çankaya Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamındaki konut alanlarını Turan Güneş Bulvarı’na ve Doğukent Caddesi’ne bağlamak amacıyla yol ve viyadük yapımı başlatıldı. Çalışmaları bitmek üzere olan yol, 2 bin 100 metre uzunluğunda olacak, ayrıca 134 metre uzunluğunda viyadük bulunacak. İmrahor Vadisi’nde planlanan Vadi Ankara Projesi’nin sağ ve sol bantlarında bulunan yolların açım çalışmaları da yapıldı. Toplam 40 kilometreyi bulan büyük yolların açım çalışmaları sürüyor.

-KALDIRIM, KİLİT TAŞI ÇALIŞMALARI-

Kaldırım çalışmalarının da yoğun olarak yapıldığı geçen yıl, cadde ve bulvarlar, bazalt kaplı beton bloklarla döşendi

Yıl boyunca 1 milyon 550 bin metrekareye yakın tretuvar, yaklaşık 750 bin metre bordür döşendi. Kaldırım çalışmalarında görme engelliler için iz yolu, bedensel engelliler için de rampalar yapıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, yaz aylarından itibaren yoğun olarak Yenimahalle, Mamak, Sincan Cimşit, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Elmadağ, Beypazarı, Kahramankazan ve Haymana ilçelerinde mezarlık içi çevre düzenleme çalışmaları da yapıldı.

Ankara'daki çevre ilçeler dahil tüm mezarlıklara son 1 yılda, ara yollara kadar 355 bin metrekare bazalt kaplamalı kilitli beton parke taşı,195 bin metre de bordür döşendi. Böylelikle ziyaretçilerin, yakınlarının mezarlarına kolay ulaşımı sağlandı.

Geçen yıl elektrik kontağından çıkan yangında tamamen kül olan Osmanlı Halk Pazarı da çok kısa sürede modern bir şekilde yeniden yapılarak, esnafın mağduriyet yaşaması önlendi.