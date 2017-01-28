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Başkent’in en hijyenik havuzlarından biri olan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu yıllık büyük bakım çalışmaları başladı

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Başkent’in en hijyenik havuzlarından biri olan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu yıllık büyük bakım çalışmaları başladı
Ocak ayının ortasında başlayan bakım çalışmaları yaklaşık bir ay sürecek ve Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu son derece kapsamlı bir genel bakımdan geçecek.

Bakım çalışmalarından öncelikli olarak havuzun suyu kademeli olarak boşaltılıyor. Havuz içerisinde kullanılan kimyasallar nedeniyle hasar gören, deforme olan fayanslar tamir edilecek ve derz dolgular yenilenecek. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yüzme havuzumuzda hijyene büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yıl içerisinde düzenli olarak havuzumuzun bakımları yapılıyor. İlgili yönetmelikler doğrultusunda yıllık bakımı yapılan havuz vatandaşlara en konforlu ve en hijyenik şekilde hizmet etmeye devam edece” dedi. 

 

Filtrasyon sistemi de bakımdan geçecek

Kapsamlı bakım çalışmasında havuzun hijyenini ve su dengesini sağlayan denge tankları, kum filtreleri ve filtrasyon sisteminin de bakımı yapılacak. Havuzun otomasyon sisteminin de kalibrasyonu yapılarak güncellenmesi sağlanacak. 

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