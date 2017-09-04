Başkentli piknikçilerin gözdesi olan Yakacık Mesire Alanı, Kurban Bayramı'nda doldu taştı

Yenimahalle Belediyesi’nin vatandaşların rahatı için her bir ayrıntıyı düşündüğü mesire alanında, bayram tatili boyunca binlerce vatandaş huzur içinde piknik yaptı.

Kurbanlarını kesen vatandaşlar, serinlemek ve temiz havanın tadını çıkarmak için mangalını kaptığı gibi Yakacık Mesire Alanı ’na akın etti. 146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında mangal da yakan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

Her yaş grubuna uygun alanlar

470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanının bulunduğu Yakacık ’ta, her yaş grubuna hitap eden alanlar günü daha da keyifli kılıyor. Mesire alanı içerisinde 5 plaj voleybolu sahası, basketbol ve iki çim futbol sahası gençlere, 4 adet çocuk oyun alanı ise minik konuklara eğlence imkanı sunuyor. Ayrıca Yakacık Mesire Alanı bin 500 ağacı, 5 bin adet çalı bitkisi ve 4 bin fidanı ile de Ankaralılara adeta bir orman havası yaşatıyor.

Ankara'nın yeşil cenneti