Başkent'te 193 proje, yüz binlerce Ankaralının katıldığı muhteşem törenle açıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN YILDIRIM, ANKARA VALİSİ TOPACA, BAŞKAN GÖKÇEK İLE YÜZ BİNLERCE BAŞKENTLİ'NİN KATILDIĞI AÇILIŞ ÖNCESİNDE BAŞKAN GÖKÇEK, SAHNE ARKASINDAN VİNÇLE YÜKSELEREK HALKI SELAMLADIKTAN SONRA, PERİSCOPE’DEN CANLI YAYIN YAPTI

Başkent'te 193 proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bakanlar, milletvekilleri ve yüz binlerce Ankaralının katıldığı muhteşem törenle açıldı.

Eski Hipodrom (AKM) alanında düzenlenen törene ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Eşi Nevin Gökçek geldi. Her geçen dakika artan kalabalığı sahne arkasından vinçle yükselerek selamlayan Başkan Gökçek, Periscope’dan da canlı yayın yaptı.

Açılış öncesi alanda referandum müzikleri çalınırken, ara ara da dev ekranlardan, geçmiş siyasetçilerin başkanlık sistemi hakkındaki konuşmaları izlettirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın fotoğraflarından oluşan pek çok dev pankartla süslenen miting alanında, “Belediye Başkanı Oldu, İstanbul Değişti. Başbakan Oldu, Türkiye Değişti. Cumhurbaşkanı Oldu, Dünya Değişti.”, “Gün Gelir Çocuklarımıza Anlatırız Seni, Yedi Düvelin Birleşip Yıkamadığı Adam Diye”, “Otoyolu Biz Yaparız Ama Demokrasi Otoyolunu, Anayasa Otoyolunu, Millet Yapar” şeklindeki pankartlar dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi için kürsüye çıkan protokol, açılış sonrası vatandaşlara satranç takımı hediye etti.