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Başkent’te 2017 yılında meydana gelen yangınların ana nedenin dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığı belirlendi

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Başkent’te 2017 yılında meydana gelen yangınların ana nedenin dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığı belirlendi
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI YILSONU RAPORUNA GÖRE, 2017 YILINDA YAŞANAN 8 BİN 907 YANGININ YÜZDE 42’Sİ TEDBİRSİZLİK İLE SİGARA VE KİBRİT’TEN KAYNAKLANDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hazırladığı 2017 yılı raporu birbirinden çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yıl 8 bin 907 yangının meydana geldiği Başkent’te, 3 bin 757 yangının tedbirsizlik ve ihmal sonucu atılan sigara ve kibritten kaynaklandığı tespit edildi.
 
BAŞKENT’TE YANGIN SAYISI AZALDI
 
Çıkan yangınların yüzde 42’sine tekabül eden ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle; 1218 yangın elektrik kontağından, 917 yangın kasıtlı olarak, 349  yangın da baca tutuşmasından meydana geldi. Geriye kalan 2 bin 666 yangın ise farklı nedenlerle meydana geldi. 
 
Faaliyet raporunda önemli bir başka tespite göre son 1 yılda Başkent’te meydana gelen yangın sayısında azalma oldu. 2016 yılında 11 bin 765 yangının çıktığı Ankara’da bu oran 2017 yılında 2 bin 858 azalarak, 8 bin 907’ye düştü.
 
YANGINLAR EN ÇOK YAZ AYLARINDA YAŞANIYOR
 
Yangınların çıkış yerleriyle ilgili dağılımda da en çok yangın yaz aylarında meydana geldi. 3 bin 667 yangın ağırlıklı olarak ormanlık ve ekinlik alanlar ile ot, saman ve çöplüklerde çıktı.
 
Başkent’te 841’i gecekondu olmak üzere 1812 yangın konut, işyeri ve çeşitli binalarda yaşandı. 841 yangının çıkış noktası da motorlu araçlar oldu. 2017 yılında 2 bin 587 yangın ise farklı nedenlerle ve farklı yerlerde meydana geldi.
 
9 BİN 973 OLAYDA VATANDAŞLARA YARDIM  
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yıl boyunca 8 bin 907’si yangına müdahale, 9 bin 973’ü yangın dışı çeşitli konular olmak üzere toplam 18 bin 880 olayda Ankaralılara yardımcı oldu. 
 
1534 TRAFİK KAZASINA MÜDAHALE 
 
Ankara İtfaiyesi geçtiğimiz yıl Başkent’te ve civarında meydana gelen bin 534 trafik kazasında yaralıların imdadına koştu. Kaza yerine en kısa sürede ulaşan Ankara İtfaiyesi’nin uzman ekipleri, son teknolojiye sahip ekipmanları ve uzman kadrolarıyla araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak, 112 acil ekiplerine teslim ettiler.
 
 2 BİN 955 HAYVAN KURTARILDI
 
Ankara İtfaiyesi yalnızca insanlara değil, zorda kalan diğer canlıların da hayatlarını kurtardı. Yıl boyunca itfaiye ekipleri vatandaşların talepleri doğrultusunda bin 648’i kedi, 492’si köpek, 626’sı kuş, 119’u yılan, 35’i büyükbaş, 14’ü küçükbaş, 21’i değişik türlerde hayvanlar olmak üzere toplam 2 bin 955 canlıyı, bulunduğu zor durumundan kurtardı. 
 
BACA TEMİZLİĞİNE ÖNEM 
 
Sadece yangın konusunda değil vatandaşlardan gelen 5 bin 484 yardım talebine de cevap veren Ankara İtfaiyesi ekipleri, zehirlenmelerin önüne geçmek için 3 bin 300 binanın baca temizliğini de yaptı. 
 
Bin 81 su baskını olayına müdahale ederek ortamda biriken suyu tahliye eden ekipler, 363 olayda asansörde mahsur kalanları da kurtardı. Sadece bunlar da değil 221 olayda kilitli kalan kapılar açılarak, 202 bayrak ipi takma ve indirme hizmetiyle vatandaşlara yardımcı olundu. 
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