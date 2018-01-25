Başkent'te Asayiş Faaliyetleri

Nur Çelebi / Editör

Ankara Valiliği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü nce, 28 Aralık 2017 Pazar günü saat 08.00'den 11 Ocak 2018 Perşembe günü saat 08.00’e kadar ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulamalar sonucunda;

GBT sorgusu yapılan 125.782 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1.144’ü yakalanmış; hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb. suçlardan 267 şahıs tutuklanmıştır.

34.261 otomobil kontrol edilmiş, çalıntı olan 90 araç bulunmuştur. 1 motosiklete, 111 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır. 1.031 şahsa da idari işlem yapılmıştır.

Bu uygulamalarda;

• 7 adet ruhsatlı tabanca,

• 72 adet ruhsatsız tabanca,

• 3 adet belgeli pompalı tüfek,

• 37 adet belgesiz tüfek,

• 56 adet kurusıkı silah,

• 16 adet kesici ve delici alet,

• 1.988 adet değişik çapta fişek,

• 1.406 gram uyuşturucu madde,

• 863 adet uyuşturucu hap,

• 6.763 adet kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Kaynak: Ankara Valiliği