Başkent'te çeşitli yerlere boyalarla yazılan duvar yazılarını temizlenmeye başladı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK EKİPLERİ, ALT GEÇİTLER, OKUL DUVARLARI GİBİ KAMUSAL ALANLARA YAZILAN YAZILARI SİLMEK İÇİN BÜYÜK EMEK VE ZAMAN HARCIYOR.

Başkent'te çeşitli yerlere boyalarla yazılan duvar yazılarını temizlemek, büyük emek ve zaman kaybına neden oluyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kenti kirleten bu yazıları yok etmek için kamu bütçesinden harcama yapıldığını hatırlatarak, kirletenleri duyarlı olmaya çağırdı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, okul duvarlarına, kamu binalarına, tarihi eserlerin bulunduğu alanlara, köprülere, yaya üst ve alt geçitlerine, yol kenarlarındaki duvarlar vb. gibi yerlere sprey boyayla yazılan yazıları ve şekilleri silmek için her gün onlarca adreste çalışma yapıyor.

Büyükşehir yetkilileri, ALO 153’e gelen ihbarlar veya ekiplerin, saha taraması sonucu belirlenen adreslere belli bir program dahilinde her gün yazı silme ve boya ekiplerinin gönderildiğini belirterek, şunları söylediler:

“Okullar, alt ve üst geçitler, köprü altları başta olmak üzere kamusal alanlara, apartman duvarlarına, tarihi yapılara veya özel kuruluşların binalarına yapıştırılan afiş ve yapıştırma ilanları basınçlı suyla söküyor ve duvar yazılarını da özel bir kimyasal yöntemle siliyoruz. Gerekli görülmesi halinde de boyayla yazıları kapatıyoruz. Bunun sonucunda da büyük emek ve zaman kaybı yaşanıyor.”

Yetkililer, sprey boyalı yazıların görüntü kirliliğine ve olumsuz imaja neden olduğunu, ayrıca tüm bu temizlik faaliyetleri için kamu bütçesinden harcama yapılmak zorunda kalındığına işaret ederek, kirleten kişilere, duyarlılık çağrısında bulundular.