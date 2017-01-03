Başkent'te DJ Kerimcan Durmaz fırtınası esti...

Son dönemlerin parlayan yıldızı ve fenomen ismi Kerimcan Durmaz, sanat hayatında tırmanışını sürdürüyor.

Armada 2 ve 3.katta bulunan Multi Performance Academy’de, 30 Aralık'ta Armada çalışanlarına özel olarak düzenlenen partide rüzgar gibi esti. Armada Alışveriş Merkezi, yeni yılı unutulmaz bir parti ile karşıladı. DJ Durmaz, muhteşem sahne performansı ve çaldığı en hit şarkılar ile Armada personelini coşturdu ve çok güzel bir gece yaşattı.

Eğlenceler doruk yaptı

Çalışanların yanı sıra, özel davetlilerin de bulunduğu yılbaşı partisinde, Kerimcan Durmaz hayranları hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden unutulmaz ve son derece iyi düzenlenen partide, Durmaz’ın kıvrak şarklılar da sergilediği dans gösterisi ile eğlence tavan yaptı.

Sosyal medyada 2017’den beklentilerini, iki kelime ile anlatıp, arkadaşlarını da etiketleyen iki kişinin, yeni yıl partisine davetli olarak katıldığı gecede, eğlenceler doruk yaptı.

Büyük keyif aldım

2016'nın tüm kötü günlerinin ve yorgunluklarının geride bırakıldığı bu çılgın gecenin sonunda Kerimcan Durmaz, hayranlarının yeni yılını kutlayarak iyi dileklerde bulundu.

Ayrıca,fenomen DJ Durmaz “Armada Ailesi’nin bu özel gecesinde bulunduğum için çok mutluyum. Bu sıcak ortamda sahne almak benim için büyük bir keyifti. Gelen herkese ve Armada Ailesine teşekkür ederim. Yeni yıllarını kutlar,sağlıklı ve başarılı yıllar dilerim.” şeklindeki sözleri ile programını noktaladı.(Halim UTLU)