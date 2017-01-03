  • BIST 76.618
  • Altın 133,692
  • Dolar 3,5859
  • Euro 3,7351
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C

Başkent'te DJ Kerimcan Durmaz fırtınası esti...

»
Başkent'te DJ Kerimcan Durmaz fırtınası esti...
Son dönemlerin parlayan yıldızı ve fenomen ismi Kerimcan Durmaz, sanat hayatında tırmanışını sürdürüyor.

Armada 2 ve 3.katta bulunan Multi Performance Academy’de, 30 Aralık'ta Armada çalışanlarına özel olarak düzenlenen  partide  rüzgar gibi esti. Armada Alışveriş Merkezi, yeni yılı unutulmaz bir parti ile karşıladı. DJ  Durmaz, muhteşem sahne performansı ve çaldığı en hit şarkılar ile Armada personelini coşturdu ve çok güzel bir gece yaşattı.

Eğlenceler doruk yaptı

Çalışanların yanı sıra, özel davetlilerin de bulunduğu  yılbaşı partisinde, Kerimcan Durmaz hayranları hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden unutulmaz ve son derece iyi düzenlenen partide, Durmaz’ın kıvrak şarklılar da sergilediği dans gösterisi ile eğlence tavan yaptı. 

Sosyal medyada 2017’den beklentilerini, iki kelime ile anlatıp, arkadaşlarını da etiketleyen iki kişinin, yeni yıl partisine davetli olarak katıldığı gecede, eğlenceler doruk yaptı. 

Büyük keyif aldım

2016'nın tüm kötü günlerinin ve yorgunluklarının geride bırakıldığı bu çılgın gecenin sonunda Kerimcan Durmaz, hayranlarının yeni yılını kutlayarak iyi dileklerde bulundu. 

Ayrıca,fenomen DJ Durmaz “Armada Ailesi’nin bu özel gecesinde bulunduğum için çok mutluyum. Bu sıcak ortamda sahne almak benim için büyük bir keyifti. Gelen herkese ve Armada Ailesine teşekkür ederim. Yeni yıllarını kutlar,sağlıklı ve başarılı yıllar dilerim.” şeklindeki sözleri ile programını noktaladı.(Halim UTLU)

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde “Orada Duruverseydi Zaman” adlı müzikli gösteri sergilendi28 Aralık 2016 Çarşamba 13:09
  • Orhan Kemal Öykü Ödülü sahibini buldu27 Aralık 2016 Salı 14:51
  • Keçiören Belediye Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Korosu Hz.Mevlana’nın 743’üncü yıl dönümünde anma konseri verdi27 Aralık 2016 Salı 12:53
  • DUAYENLER VE YENİ İSİMLER BİR KEZ DAHA SALON’DA BULUŞUYOR26 Aralık 2016 Pazartesi 16:46
  • Kazakistan'da Türk Filmlerine Büyük İlgi23 Aralık 2016 Cuma 12:30
  • FINDIKKIRAN OPERA SAHNESİ’NDE22 Aralık 2016 Perşembe 15:12
  • Keçiören'de “Türk Dünyasının Ortak Dili Türküler” konseri düzenlendi22 Aralık 2016 Perşembe 14:57
  • Miras'ın Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel eserlerinin yorumlandığı konseri Yenimahalle'de beğeni topladı21 Aralık 2016 Çarşamba 13:57
  • Mevlana’nın çağları aşarak günümüze gelen hoşgörü mesajları bir kez daha Mamak’tan duyulacak21 Aralık 2016 Çarşamba 13:55
  • Necip Fazıl Sahnesi’nde ilahiler ve tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan konser gönülleri fethetti20 Aralık 2016 Salı 11:46
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim