Başkent’te güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Yenimahalle Belediyesi parklarda harekete geçti

2 milyon metrekare yeşil alanıyla Ankara’nın en yeşil ilçesi olmaya devam eden Yenimahalle’de park sayısı 390’a yükseldi.

Yenimahallelilerin sıcak yaz günlerinde aileleriyle birlikte rahat vakit geçirebilmesi için tadilat gerektiren tüm parklarda çalışmalarına start veren belediye ekipleri, Aşağı Yahyalar ve Burç mahallelerine de birer yeni park kazandırıyor.

Burç ve Aşağı Yahyalar’a yeni parklar

2009 yılından bu yana ilçeye 176 yeni park, yani 1 milyon 255 bin metrekare yeşil alan kazandıran Yenimahalle Belediyesi, 183 parkı da revize ederek hizmete sundu. İlçe genelinde 390 parkla vatandaşlarına açık havada dinlenme fırsatı sunan belediye ekipleri, iki yeni park için de çalışmalara başladı. Parklardan biri Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde 6 bin metrekare alan üzerine projelendirildi. Nisan ayı sonuna bitirilmesi planlanan parkta koşu yolu, fitness alanları, çocuk oyun alanı ve oturma grupları bulunacak. Burç Mahallesi’nde yapımına başlanılan 2 bin 500 metrekarelik parkta da çocuk oyun gruplarının yanı sıra oturma alanları yer alacak.

Başkentlinin tercihi yine Yakacık olacak

Diğer yandan Batıkent Adnan Kahveci Parkı başta olmak üzere tadilat ihtiyacı olan tüm parklarda da yaza hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. 182 bin 550 metrekarelik alanı ve 360 adet barbeküsüyle yalnızca Yenimahallelilerin değil, Ankaralıların tercihi olan Yakacık Mesire Alanı’nda da sezona hazırlık başladı. Yaz ayları boyunca 200 binden fazla Başkentliyi ağırlayan Yakacık’ta futbol ve basketbol sahalarının bakımı yapılırken tesiste tüm eksikler de bir bir gideriliyor.

Yenimahalle birlikte güçlü kalacak

Belediye ekiplerinin gerek alt yapı, gerekse üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yurttaşlarımız bu yaz da parklarımızda gönül rahatlığıyla sevdikleriyle vakit geçirebilecek. Biz vatandaşlarımızın evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Yenimahalleliler sokağa çıksın parklarımızda, spor tesislerimizde, kültür merkezlerimizde bir araya gelsin, sosyalleşsin, komşuluk ve hemşerilik bilinci yeniden canlansın istiyoruz. Daha güzel bir dünya, daha yaşanabilir bir Türkiye için ihtiyacımız olan en önemli şey dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirerek, bizi kimsenin bölmesine izin vermemekten geçiyor” dedi.