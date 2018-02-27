Bazı basın ve yayın organlarında “Başkentte Maganda Dehşeti” şeklinde yer alan haberle ilgili olarak, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi açısından, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu olay, 10.02.2018 Cumartesi günü saat 22.30 sularında Altındağ Karapürçek Mahallesi Hüseyingazi altgeçidinde meydana gelmiştir. Altgeçitte kuru sıkı tabanca ile rastgele ateş eden ve trafiği aksatan şüpheliler E.K. ve S.B. gözaltına alınmış, olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ve araç ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.