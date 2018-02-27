  • BIST 118.832
  • Altın 161,596
  • Dolar 3,7978
  • Euro 4,6548
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 14 °C

Başkentte Maganda Dehşeti

»
Başkentte Maganda Dehşeti
Bazı basın ve yayın organlarında “Başkentte Maganda Dehşeti” şeklinde yer alan haberle ilgili olarak, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi açısından, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu olay, 10.02.2018 Cumartesi günü saat 22.30 sularında Altındağ Karapürçek Mahallesi Hüseyingazi altgeçidinde meydana gelmiştir. 

Altgeçitte kuru sıkı tabanca ile rastgele ateş eden ve trafiği aksatan şüpheliler E.K. ve S.B. gözaltına alınmış, olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ve araç ele geçirilmiştir. 

Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari işlemler devam etmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Asayiş Faaliyetleri16 Şubat 2018 Cuma 10:42
  • HDP’nin 3. Olağan Kongresi Nedeniyle Alınacak Tedbir09 Şubat 2018 Cuma 16:30
  • Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri06 Şubat 2018 Salı 10:47
  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarıyla İlgili Operasyon05 Şubat 2018 Pazartesi 12:24
  • ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 92.YIL DÖNÜMÜ14 Ekim 2015 Çarşamba 10:26
  • Ankara'da Okullar 1 Gün Tatil19 Şubat 2015 Perşembe 08:53
  • Turizmcilerden Vali Kılıçlar’a ziyaret06 Şubat 2015 Cuma 09:42
  • ANTOD'dan Ankara Valiliği'ne Ziyaret06 Şubat 2015 Cuma 09:39
  • İÇ ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİNDEN ZİYARET16 Ocak 2015 Cuma 15:26
  • Ankara Valiliği'nden Hayırseverlere Vefa16 Ocak 2015 Cuma 15:20
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim