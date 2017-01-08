BAŞKENT'TE SABAHA KARŞI BAŞLAYAN VE ARALIKLARLA DEVAM EDEN KAR YAĞIŞINA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

BAŞKENT'TE SABAHA KARŞI BAŞLAYAN VE ARALIKLARLA DEVAM EDEN KAR YAĞIŞINA KARŞI, BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARIYLA, YOLLARI VE KALDIRIMLARI AÇIK TUTUYOR.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışına karşı, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla, yolları ve kaldırımları açık tutuyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının trafik ve yaya ulaşıma engel olmaması için ekiplerin, 3 vardiya halinde 7/24 görev başında olduğunu bildirdiler.

Yetkililer, dün akşam saatlerinde başlayan, ancak karın kesilmesinin ardından, hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanan yollarda tuzlama yapıldığını belirterek, sabah saatlerinde de kar yağışının artmasıyla, araçlar ve yaya ekiplerle hem yollarda hem de merkezi noktalardaki kaldırımlarda küreme çalışmaları yapıldığını söylediler.

Kar yağışının, özellikle İstanbul Yolu, Ayaş Yolu, Konya Yolu, Turan Güneş Bulvarı, İncek Bulvarı, Havaalanı Yolu, Dikmen Bölgesi, Keçiören-Bağlum bölgesi ile şehrin yüksek noktalarında etkili olduğunu belirten yetkililer, çevre ilçelerde ise Polatlı, Haymana, Çubuk, Çamlıdere ve Kızılcahamam’da yoğun şekilde karla mücadele çalışmaları yapıldığını belirttiler.

Yetkililer, karla mücadele çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin Güvercinlik, Dikmen, Pursaklar- Saray ve Mamak’ta bulunan 4 tuz silosunun da aktif olarak hizmet verdiğini kaydettiler.

-PARKLARDA BEYAZ ŞÖLEN...

Başkent’te aralıklarla yağan kar, parklara da ayrı bir güzellik kattı. Rekreasyon ve park alanlarını bembeyaz bir örtünün altına alan kar, kartpostallık görüntülere de ev sahipliği yapıyor. Çocuklar başta olmak üzere, yüreğindeki çocuğu kaybetmeyen genç, yaşlı Başkentliler de karın keyfini parklarda çıkarıyor.