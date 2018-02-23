  • BIST 117.357
  • Altın 161,981
  • Dolar 3,7897
  • Euro 4,6596
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C

Başkent'te su abonelik fiyatlarının ücretleri düşürülecek

»
Başkent'te su abonelik fiyatlarının ücretleri düşürülecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’dan, Başkentli muhtarlara su indirimi müjdesi verdi.

Makamında Etimesgut Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindeki 30 kişilik muhtar heyetini kabul eden Başkan Tuna, muhtarların su abonelik fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmesi üzerine, ücretlerin düşürülmesi için talimat verdi.

        

“İNDİRİM YAPALIM”

Aldıkları 50 liralık suyun kendilerine 5 ay yettiğine dikkat çeken muhtarlar, su ücretlerinin dışında kendilerinden “Yol Katılım Su Payı Vergisi” alındığını ve bu nedenle sudan çok vergi ödediklerinin altını çizdiler. Başkan Tuna ise alınan yüksek vergi payının düşürülmesi için çalışma yapacaklarını belirterek, “Bunu hemen not alıyoruz, derhal indirim yapılsın” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren muhtarlarla sık sık bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Başkan Tuna, mahalle muhtarlarından ilçe sorunlarına ilişkin de ayrıntılı bilgi aldı. Muhtarlarla istişarelerini sürdüreceğini vurgulayan Tuna, ilçede son yıllarda artan nüfus ve trafik yoğunluğu karşısında ek otobüs ve dolmuş hatlarının devreye sokulabileceğini söyledi. Tuna, “Amacımız, milletimizin huzuru ve taleplerini yerine getirmek” diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Nevzat Tandoğan Caddesi”nin ismi “Zeytin Dalı Caddesi” olarak değiştirildi19 Şubat 2018 Pazartesi 15:53
  • ASKİ Genel Müdürlüğü, Akıllı Yönetim Sistemleri Merkezi sayesinde Başkent’in şebeke suyunu yakın takibe alacak19 Şubat 2018 Pazartesi 11:27
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, GEÇEN YIL TOPLUM SAĞLIĞI VE DÜZENİNİ KORUMAK AMACIYLA 211 BİN 307 DENETİM YAPTI17 Şubat 2018 Cumartesi 12:30
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkent’in turizm cenneti Çamlıdere’yi ziyaret etti17 Şubat 2018 Cumartesi 12:08
  • BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ ÇEVRESİNDEKİ HUMMALI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR16 Şubat 2018 Cuma 10:53
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 153 Mavi Masa yenilendi16 Şubat 2018 Cuma 10:34
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya, Başkent’te görev yapan büyükelçilerin ziyaretleri sürüyor15 Şubat 2018 Perşembe 10:36
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, yepyeni ulaşım projeleri ve çalışmalarıyla Başkentlileri sevindirmeye devam ediyor15 Şubat 2018 Perşembe 10:32
  • Başkan Tuna, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören ve beraberindeki 30 kişilik muhtar heyetini makamında kabul etti13 Şubat 2018 Salı 11:07
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER HİZMET VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE ENGELE YER YOK13 Şubat 2018 Salı 10:37
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim