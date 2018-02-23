Başkent'te su abonelik fiyatlarının ücretleri düşürülecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’dan, Başkentli muhtarlara su indirimi müjdesi verdi.

Makamında Etimesgut Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindeki 30 kişilik muhtar heyetini kabul eden Başkan Tuna, muhtarların su abonelik fiyatları nın yüksekliğinden şikayet etmesi üzerine, ücretlerin düşürülmesi için talimat verdi.

“İNDİRİM YAPALIM”

Aldıkları 50 liralık suyun kendilerine 5 ay yettiğine dikkat çeken muhtarlar, su ücretlerinin dışında kendilerinden “Yol Katılım Su Payı Vergisi” alındığını ve bu nedenle sudan çok vergi ödediklerinin altını çizdiler. Başkan Tuna ise alınan yüksek vergi payının düşürülmesi için çalışma yapacaklarını belirterek, “Bunu hemen not alıyoruz, derhal indirim yapılsın” dedi.