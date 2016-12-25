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BAŞKENT’TE TARIM VE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ANKET DÜZENLİYOR

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BAŞKENT’TE TARIM VE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ANKET DÜZENLİYOR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’TE TARIM VE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HİZMETLERİNİN TANITIMI AMACIYLA ÖDÜLLÜ ANKET DÜZENLİYOR.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik uyguladığı destek programlarını, düzenlediği ödüllü anketle Ankaralılara tanıtıyor.

Anketin sonunda, yapılacak çekilişle, 50 kişiye, özel olarak hazırlanan “Ankara’nın tarım ve hayvancılık haritası” hediye edilecek.

Başkentlilerin hizmetlere ilişkin düşünce ve taleplerini, düzenlediği anketlerle değerlendirmeye alan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ödüllü anketlerle de hizmetlerinin tanıtımını yapıyor.

Anketin konusuna uygun olarak; bugüne kadar şanslı katılımcılara meyve suyu, çiçek, kitap ve tatil gibi çeşitli ödüller dağıtan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, bu kez de Büyükşehir’in tarım ve hayvancılığa verdiği desteği, yine ödüllü bir anketle Başkentlilere tanıtıyor.

 

-9 OCAK’A KADAR…

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı tarafından Başkent’teki kırsal ilçelere sunulan destek programlarının tanıtımının yapıldığı 11 soruluk anketi dolduranlar arasında noter huzurunda yapılacak çekilişle, 50 kişiye, Ankara’nın tarım ve hayvancılık haritası hediye edilecek.

Başkentiler, 9 Ocak'a Pazartesi gününe kadar Kızılay Metro İstasyonu içindeki Anket Merkezi, metro istasyonlarında bulunan kent ekranları, Ankara Büyükşehir Belediye binasındaki dilekçematikler ve “anket.ankara.bel.tr”  internet adresinden ankete katılabilecek.

 

-HEM BİLGİLENDİRİYOR HEM KAZANDIRIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle çevre ilçelerde tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla uyguladığı destek programlarının anlatılıp sorular yöneltildiği anket sonucunda, Başkentliler hem bilgileniyor hem de kazanıyor.

Ankette,Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015-2016 yıllarında kırsal ilçelerde meyve fidanı, sebze fidesi, kavuzsuz arpa, yem bitkisi tohumu ve arılı kovan dağıtımlarına ilişkin istatistiki bilgiler de yer alıyor.  

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