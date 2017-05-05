Basma sanatının son ustası Nasra Şimmeshindi’nin eserleri Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergilendi

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 92 yaşında hayatını kaybeden, basma sanatının son ustası Nasra Şimmeshindi’nin eserlerini Ankaralılarla buluşturdu.

Mardinli Süryani Şimmeshindi’nin basmalarından oluşan sergi, 14 Mayıs’a kadar görülebilecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, boyama ile basma sanatının son ustası olarak kabul edilen Nasra Şimmeshindi’nin eserlerini Ankaralılarla buluşturdu.

2016 yılında 92 yaşındayken hayatını kaybeden Mardinli Süryani sanatçının sergisinde, babasından kalma ahşap kalıpların yanı sıra fırçalar ve boyalarla oluşturduğu patiskalar yer alıyor.

İncil’den tasvirlerle süslü rengarenk soyut desenlerle, kilise perdesi, masa örtüsü, duvar süsü ve beşik bezleri yapan sanatçının eserleri, Ortadoğu, Avrupa ve Amerika’da birçok Süryani kilisesinin duvarlarında da yer aldı.

Basmacılık sanatını 50 yıl boyunca Mardin’de yaşatan sanatçı, İsveç, ABD, Kanada ve İstanbul’da yaşayan beş çocuğu olmasına karşın tüm hayatını Mardin’deki, aynı zamanda atölyesi olan taş evinde geçirmeyi tercih etti.

Çankaya Belediyesi’nin, ölümünün birinci yılında konuk ettiği, Mardin’in görsel tarihini evrensel simge ve motiflerle özgün yorumlarla resmetmiş Şimmeshindi’nin eserleri, 14 Mayıs’a kadar görülebilecek.