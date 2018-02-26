BATI BİZİ ÇOK İYİ TANIMALI

Mevlüt Mürsel Uzun

ABD ile Avrupa Birliği ülkeleriyle aramızda sık sık ortaya çıkan anlaşmazlıkların kaynağını Türkiye’yi ve Türk milletini yeterince tanımamalarından ileri geliyor. Bilhassa son zamanlarda Suriye konusunda ortaya çıkan inatlaşmalar bunun bir göstergesidir. İşte Afrin’de devam etmekte olan Zeytin Dalı harekatında Türk’ün sözüne bağlılığı, mertliği, dürüstlüğü ve kahramanlığı örnekleriyle ortadadır. Türklerle ve Türk Mehmetçiğiyle ilgili olarak Napolyon Bonaparte’nın bir sözü vardır: “Bana Türk’lerden kurulu bir ordu verin dünyayı rehin alayım” derken, aynı zamanda milletimiz hakkında ki görüşünü de “Türkler doğunun en temiz, en dürüst, en namuslu milletidir” diyere bir ifadede bulunmuştur. Keza Pierre Loti gibi birçok önemli tarihi şahsiyetler de Türkler ve Mehmetçik için aynı yönde görüş bildirmişlerdir. Dün olduğu gibi bugünde Napolyon’nun ve Piere Loti’nin müspet düşüncelerinde yer eden Büyük Türk Milleti ve onun bağrından çıkan Mehmetçik Dürüstlüğüyle, kahramanlığıyla aynı özellikleri taşımaktadır. Bilhassa Türk askerinin sahip olduğu üstünlükleri sadece Türk tarihi değil, batı ülkelerinin tarihleri de yazmaktadır. Türk Mehmetçiği düşmanla savaşırken yaşlılara, kadınlara, çocuklara kesinlikle dokunmamış, yaralı düşman askerinin yarasını kendi askerinden ayırt etmeden sarmak gibi insani bir görevi yerine getirmiştir. Bugün de Afrin’de yürütülmekte olan Zeytin Dalı harekatında sivil insanlara karşı ortaya konan tutum ve davranış bu asalet anlayışından ileri gelmektedir. Biz böyle hareket etmemize rağmen ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen çatlak sesler insanı çileden çıkarmaktadır.

ABD Türkiye’nin Afrin harekatına açıkça karşı çıkmasa da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert’ın açıklamasında Türkiye’nin Afrin harekatı DEAŞ’la mücadele de dikkat dağıtıyor diyerek ikircikli bir ifade kullanması art niyetlin ve şaşkınlığın ifadesidir. Pentagon düşünce kuruluşu sitesinde yer alan bir yazıda DEAŞ’ın Türkiye’de üs kuracağından ve Batıya saldıracağından söz etmesi karalamaya yönelik bir art niyettir. Yine CIA eski başkanı Orgeneral Petraeus “Teröre karşı Türkler top yekun savaşan bir millettir. Son yıllarda ABD PYD’ye her türlü yardımı yapmış, ancak Türkiye karşısında hiçbir başarı sağlanamamıştır. Sırf bu yüzden onlarca ABD’li general ya emekli edildi, yada kovuldu.” ABD’li eski bir yetkililerinin bu ifadelerinden de anlaşılacağı üzere sınırlarımızın yanı başında terör örgütlerini bir çatı altında toplayarak Türkiye’nin hedef alınması ABD’ye hiçbir şey kazandırmadı ve kazandırmayacakta. Afrin ele geçirildikten sonra sıranın ABD’ye ve besleme terör örgülerine geleceğini bu ülke yetkilileri açıkça bilmektedir. Türkiye Zeytin Dalı harekatıyla Afrin’i ele geçirip zaferini ilan etmeye yaklaştıkça ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde korku ve endişe duyulmaya başlandı. Elbette ki korkunun ecele faydası yoktur. Terör örgütleri inlerinde TSK ve ÖSO tarafından yok edilirken, bu canilerin arkasında yer alan ülkelerde bu acı duymaları kaçınılmaz olacaktır. Burada en çok zarar görecek olan da ABD’dir. Çünkü kuzey Suriye’de silahlandırarak, maaşa bağlayarak himayesine aldığı sadece terör örgütleri kaybetmekle kalmıyor, Pentagon güçleri de bu bölgeden def olup gitmekle karşı karşıya kalacaklardır. Bunun yanında aynı zamanda Türkiye’nin dostluğunu, müttefikliğini ve stratejik ortaklığını da kaybetmiş olmaları Ortadoğu’da defterinin dürülmesine neden olacaktır…