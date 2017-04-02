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Batıkent Batı Sitesi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Pazar yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı

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Batıkent Batı Sitesi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Pazar yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı
Yenimahalle Belediyesi tarafından Batıkent Batı Sitesi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Pazar yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışa; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, CHP Ankara Milletvekilleri Nihat Yeşil, Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. 

Çelik konstrüksiyonla üzeri kapatılan Batı Sitesi Pazaryeri, 8 bin 297 metrekare arsa alanıüzerinde 5 bin 500 metrekarelik Pazar Alanı, bay-bayan –engelli tuvaletlerive açık otoparkı ile mahalle sakinlerini yazın güneşten, kışın yağmur ve kardan koruyacak. 

Yenimahalle Türkiye’de örnek bir ilçe 

Açılışta Batıkent sakinlerine seslenen Başkan Yaşar “Yenimahalle Belediyesi yalnızca Başkent’te değil Türkiye’de tanınan ve örnek gösterilen bir belediye oldu” dedi.  İlçenin dört bir tarafında hizmet binalarının ve yeni yatırımların yükseldiğini ifade eden Yaşar “8 senedirbütün mahallelerimize sahip çıkmaya çalıştım. Vatandaşlarımızın her sorunuyla bire bir ilgilendik. Sosyal bir belediyecilik anlayışıyla görevimizi yapıyoruz. 2009’daki Batıkent’le bugün ki Batıkent’i vicdanlarınızda tarttığınız zaman kamu kaynaklarının verimli kullanıldığında halkımıza nasıl güzel hizmetlerin getirilebileceğini vicdanı olan herkes kabul eder.  Batıkent bütün mahalleleriyle hizmet noktasında yüzde 90 eksikleri giderilmiş duruma geldi. Ama bitmedi. Yaptıklarımız gibi daha yapacaklarımız var” dedi. 

Yenimahalle cazibe merkezi oldu 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve ekibine ilçeye yaptığı güzel hizmetleri ve kazandırılan tesisler için teşekkür eden CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök de “Biz Yenimahalle’nin kültürel, sosyal ve ekonomik yönden her gün gelişip güzelleştiğini, Ankara’nın bir cazibe merkezi olduğunu görüyoruz. Yenimahalle Başkan Yaşar’la çok önemli aşamalar kaydetti” diye konuştu. 

Protokolle birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Yaşar pazarı gererek esnafa hayırlı kazançlar diledi, vatandaşlarla ayak üstü sohbet etti.

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