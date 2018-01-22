Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda engelsiz film gösterimi devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi, Anakent Sağırlar Derneği ve Sesli Betimleme Derneği tarafından düzenlenen engelsiz film gösterimleri kapsamında Yenimahalleli engelli vatandaşlar yarı Türk yapımı olan Son Umut filmini izledi.

Engelsiz film gösterimi devam ediyor

Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen ücretsiz gösterime engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, Yönetmenliğini ünlü oyuncu Russell Crowe’un üstlendiği Türkiye'den Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın da rol aldığı yarı Türk yapımı “Son Umut” filmini hem işaret dili ve alt yazı ile hem de sesli betimleme ile izleme imkânı buldu.

Üç oğlunu da Çanakkale Savaşı'na gönderen ve oğullarını bulabilmek için Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelen Avusturalyalı çiftçi Connor'ın ve Connor'ın İstanbul'da başlayıp Çanakkale'ye, oradan da ülkenin çeşitli yerlerine uzanan arayış yolculuğunda en büyük destekçileri Türk subayları Hasan ve Cemal’in anlatıldığı film de engelli vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.