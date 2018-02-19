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Batıkent'li vatandaşların ilk tercihi "Meydan"

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Batıkent'li vatandaşların ilk tercihi "Meydan"
Yenimahalle Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmete açılan Yenimahalle Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Meydan Batıkent AVM, içerisinde bulundurduğu sosyal donatı alanları ile Ankaralı vatandaşların ilk tercihi oluyor.

Restoranları, kafeleri ve mağazalarıyla gençlerin yeni trendi haline gelen Batıkent Meydan AVM, günün her saatinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Alışverişin tadı Yenimahalle’de çıkar

Meydan AVM’nin mağaza katında alışverişin tadını çıkartan vatandaşlar, alışveriş yorgunluğunu atmak için ise kafeler sokağında buluşuyor. 7’den 70’e vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kafeler, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşup sohbet etmek isteyen Ankaralıların uğrak noktası oluyor.

Vatandaşlar, başka bölgelere gidip sosyal ve aktivitelerde bulunmak yerine alışveriş, yemek, belediye hizmetleri, kurs merkezleri, kütüphane gibi hizmetleri Meydan’da karşılayabiliyor. Adeta yaşam merkezi haline gelen yapıda, ek hizmet binası içerisinde bulunan meslek edindirme ve hobi kursları, ikinci bahar öğretmenler lokali, hamam ve nüfus işleri ise AVM’ye ayrı bir canlılık katıyor.

“Sözümü tuttum”

Yenimahalle’yi otel konumundan çıkardıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “2009 seçimleri öncesi söz verdim ve dedim ki “Batıkent’i otel konumundan çıkaracağım". Sözümü tuttum. Batıkentliler artık sosyal yaşam alanlar için Batıkent dışına çıkmak zorunda değil. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle’yi yaratmaktı. Bunu başardık. Ek Hizmet Binamız ve Meydan Batıkent AVM vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle akşamları kafeler dolup taşıyor, oturacak yer bulunmuyor. Şimdi sadece Yenimahalle değil diğer bölgelerde oturan vatandaşlarımız da kültürel ve sosyal merkezlerimizden yararlanmak için ilçemize geliyor” dedi.

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