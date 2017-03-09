Batının değerleriyle oyalanmak

Eyüphan Kaya

Yüz yıl önce bu memlekette 8 Mart dünya kadınlar günü yoktu. Erkeğimiz erkek, kadınımız kadındı.

Erkek alnının teriyle kazancını helal ederken, kadın evlat yetiştirerek bu memlekete insan kazandırıyordu. O ruhtu ki kurtuluş savaşını kazandı, Cumhuriyet yönetimi ülkemize getirdi.

Buna tahammül etmeyen Avrupa’nın yerli hamalları devlet ile millet arasında mesafe koyup, yedi hikayeleri varsa altısını milletin hayatını zorlaştırmak, inanç ve kültüründen koparmak, başını açıp, tumanını çıkarmak için kullandılar. Vay sizi İslam düşmanları vay, ister inanın ister inanmayın hepinizi teker teker biliyoruz.

Bu ülke hepimizin inanan da inanmayanda yaşama hakkına sahiptir, ger gör ki İslam’a saldırmayı kendine meslek edinen sinsi din düşmanları var. Elhemdulillah kendini açığa çıkarmaya cesaret edemiyorlar ama AK Parti üzerinde İslam’ı lekeliyorlar, ne yazıki!

Yetmiyor ayrıca kadınlarımızı, kızlarımızı sokağa çekmek için hala mücadele ediyorlar. 8 Mart kadınlar günü bahane dostlar bahane, uyanık olalım.

Bu tür kimselere bey efendi desem yakışmıyor, arkadaş desem abes kalır, kardaş desem hiç olmaz, behey herif oğlu herif bu Anadolu kadınından ne istiyorsunuz?

Kadını kadın özelliğinden soyutladınız, meta gözüyle baktınız, kazanç ortağı yaptınız. Yahu gözünü eşinin kazancına diken adam adam mıdır?

Sen annelik vasfını kadın için kaçıncı sıraya koyuyorsun? seni goril mi doğurdu, şempaze!

Anadolu erkeği canını kadınına verir, tırnağını başkasının namahremiyle değiştirmezdi. Avrupa’nın o hayvani normlarıyla bizi aldatıyorsunuz, evlilik yaşı 30-35’e çıktı. Gençlerimiz ne zaman evlenecek, ne zaman çoluk çocuk sahibi olacak? Nasıl evlat yetiştirecekler?

Gel kardaş gel, gel de hanımını hanım bil, bilgi hazineni formatla o yanlış değerleri sil.

Eşine selam ver, çocuklarına şefkatle bak, anne babanızın duasını al. Sizin bu ailevi vasfı taşımanıza gıptayla, duayla yad edelim, model gösterelim ne dersiniz?

Nitelikli, meslek erbabı, üretken vatandaş yetiştirebilirdik, 28 Şubat geleceğimizi baltaladı. Bu memlekette meslek okullarını harabeye dönüştürdüler.

Elbette ki isteyen kadınlarımız keyif aldıkları işlerde çalışabilirler, ama mecbur durumda olmaları doğru mudur?

Sanmayınız ki iki maaşlı vatandaşlarımız o kadar huzurludurlar. Araba değiştirmekle, ev değiştirmekle, banka kredileriyle ömür tüketiyorlar. Ben meslek hayatımda en çok çalışan çiftlerin dertlerini dinledim.

Bu dünyada kanaat, marifet, hikmetle, ibadet ve tefekkürle tanışmayan kimselerin hayata verecek bir şeyleri yoktur.

Aile saadetini kazanmak istiyorsanız,

Eşiyle sadık olacaksanız,

Sevgi saygı, şefkat ve muhabbeti elden bırakmayacaksınız,

Bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu, hayatın her aşamasında imtihanda olduğunuzu unutmayacaksınız,

Berber oturacak, beraber yemek yiyecek, beraber ibadet ve dua edeceksiniz,

Sizler biri diğerine yazılmış bir kaderle evlendiğinizi aklından çıkarmayacaksınız.

O zaman karşılıklı anlayış içinde sorunları yönetmeyi bileceksiniz, sorunsuz bir yaşam mümkün değildir.

Huzur ve mutluluk için çok para kazanmaya ihtiyaç yok. Para mideyi besler, ruhun gıdası duyguları besleyen değerlerle olur. O da bir tebessümle başlar, sevgi ve anlayışla gelişir.

Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın.