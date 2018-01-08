Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ikinci yarıya da galibiyetle başladı

14. Hafta Pursaklar Kapalı Spor Salonunda Bursaspor Yüksekoba’yı konuk eden Pursaklar, müsabakadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Pursaklar’ın Sultanları 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Birinci yarıyı 8 haftalık galibiyet serileriyle tamamlayan Sultanlar, ikinci yarıya da hızlı baladı. 14. Hafta Pursaklar Kapalı Spor Salonunda Bursaspor Yüksekoba’yı konuk eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı , ilk seti 25-22 kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sette de Yeşil Beyazlar karşısında etkili oyununu sürdüren Pursaklar, ikinci seti de 25-23 kazanarak 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette toparlanan Bursaspor Yüksekoba seti 25-22 kazanarak durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü sette baskıyı arttıran Pursaklar’ın Sultanları bu seti de 26-24 kazanarak salondan 3-1 ayrılarak puanını 31’e yükseltti. 9 Ocak’ta TVF Spor Lisesi’ne konuk olacak olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı çalışmalarına kapalı spor salonunda devam ediyor.