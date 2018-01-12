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Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ikinci yarıda da fırtına gibi esip 10’uncu galibiyet serisine imza attı

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Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ikinci yarıda da fırtına gibi esip 10’uncu galibiyet serisine imza attı
Pursaklar’ın Sultanları 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Birinci yarıyı 8 haftalık galibiyet serileriyle tamamlayan Sultanlar, ikinci yarıya da hızlı başlayıp 10’uncu galibiyet serisine imza attı.

15. Hafta TVF Spor Lisesi’ne konuk olan Pursaklar rahat bir galibiyetle üç puanı hanesine yazdırıp grupta dördüncü sıraya yükseldi. Beştepe’de TVF Spor Lisesi’ne konuk olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ilk seti 10-25 gibi büyük bir farkla kazandı. İkinci ve üçüncü setlerde rakibine göz açtırmayan Pursaklar, 8-25 ve 13-25’lik setlerle maçı 3-0 kazanıp üç puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 34’e yükselten Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, B Grubunda dördüncü sıraya yükseldi. 13 Ocak’ta Karayolları’nı konuk edecek olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı çalışmalarına Pursaklar Kapalı Spor Salonunda devam ediyor.

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