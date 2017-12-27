Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ilk yarıda sekiz hafta üst üste galibiyet elde ederek rekora imza attı

13 haftada 28 puan toplayan Sultanlar, ikinci yarıda da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geride kalan 13 haftada 28 puan toplayan Pursaklar’ın Sultanları, son sekiz haftalık galibiyet serisine devam etti. On üçüncü hafta İdmanocağı’nı misafir eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı rakibini 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.