Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ilk yarıda sekiz hafta üst üste galibiyet elde ederek rekora imza attı

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 1. Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geride kalan 13 haftada 28 puan toplayan Pursaklar’ın Sultanları, son sekiz haftalık galibiyet serisine devam etti. On üçüncü hafta İdmanocağı’nı misafir eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı rakibini 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.
İlk seti 25-16 kazanan Pursaklar, ikinci ve üçüncü setleri de 25-6 ve 25-22’lik farklarla kazandı. Maçın başından beri oyuna konsantre olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı elde ettiği galibiyetle puanını 28’e yükseltti. Devre arasının bitmesiyle 5 Ocak’ta Bursaspor Yüksekoba’yı konuk edecek olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ikinci yarıda da galibiyet serisini sürdürüp Sultanlar Ligine çıkmak istiyor.
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