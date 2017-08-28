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Bayramlar Dirliğimizi Birliğimizi Arttırsın

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İrem Subaşı

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Canip Karakuş, Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk Milleti’nin dirliğini ve birliğini arttırmasını diledi. Karakuş, “Hepimizin temel beklentisi huzur ve güven içinde yaşamak” şeklinde konuştu.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Canip Karakuş, milli ve dini bayramların manevi duyguların doruğa çıktığı en özel günler olduğunu söyledi. Sevgi, saygı ve paylaşmanın ne denli önemli olduğunun bayramlarda daha fazla hissedildiğini anımsatan Başkan Karakuş, “Bu dönem 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı’nı bir arada kutlayacağız. Biri milli, diğeri dini değerimiz olan bayramlarımızın milletimiz tarafından da anlamlarına yaraşır biçimde birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusu içinde kutlanması hepimizin ortak arzusu” dedi.

Tek derdimiz geçim derdi olsun

Türk Milleti’nin artık acı dolu günler, sıkıntılı süreçler, çatışma ve kavga istemediğini vurgulayan Başkan Karakuş, “Kaosun yerini istikrar, çatışmanın yerini uzlaşı, kutuplaşmanın yerini kucaklaşma alsın. İnsanımız yarınından endişe etmeden barış ve huzur içinde yaşasın. Tek derdimiz geçim derdi olsun” diye konuştu. AGSD Başkanı Canip Karakuş, refah seviyesi yüksek bir Türkiye için de üretimden, özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretiminden taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Karakuş, şöyle devam etti:

Az ile yetinmeyeceğiz

“Her zaman ifade ettiğimiz gibi üretmekten, çalışmaktan başka çaremiz yok. Az ile yetinmeyeceğiz, kendi yağımızla kavrulmayacağız, daha çok yatırım, daha çok üretim, daha fazla istihdam için elimizi taşın altına koyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Kurban Bayramı’nı ve Büyük Taarruzun 95'inci yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”

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