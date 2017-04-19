Bebeklerin burç ve isim istatistikleri açıklandı

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Türkiye’de, son 15 yıldır doğum istatistiklerine bakıldığında bebeklerin en fazla Aslan burcu olarak dünyaya geldikleri ortaya çıktı. Medya Takip Ajansı Interpress’in Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkemizde son 15 yılda doğan 19 milyon 818 bin 781 bebeğin doğum tarihlerine göre burçları incelendiğinde 1 milyon 881 bin 28 bebeğin Aslan burcundan olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede medyada 530 binden fazla doğum haberi çıkarken, ikinci sırada Başak üçüncü sırada ise Oğlak burcunun olduğu görüldü. Son 15 yılda en az doğum ise Yay burcunda gerçekleşti. Geçen yıl ise bebeklerin 131 bin 625'inin Aslan, 130 bin 534'ünün ise Yengeç burcu olarak dünyaya geldiği tespit edildi.

Kızlara Zeynep erkeklere Yusuf ismi konuldu …

Aynı araştırmaya göre, Türkiye’de geçen yıl doğan bebeklere en fazla verilen isimlere bakıldığında ise kızlarda Zeynep erkeklerde ise Yusuf isimlerinin öne çıktığı görüldü. Kızlarda en çok verilen ilk beş isim sırasıyla Elif, Hiranur, Defne ve Miray olurken erkeklerde ise sıralama Eymen, Ömer, Mustafa ve Miraç olarak gerçekleşti.