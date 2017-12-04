Bedelli askerlik isteyen gençleri dinleyelim!

Eyüphan Kaya

Siyaset sorunları çözme sanatı ise milyonu aşkın gençlerimizin baş başa kaldıkları şu bedelli askerlik meselesini de masaya yatırmak durumundadır.

Kimisi haklı ve yasal gerekçelerle askerliği tecil edilip yaş 30’a dayanmış çoluk çocuğa katılmış ve hem aile hem iş açısından bir düzen yakalamış gençlerimize yardımcı olmak, bu sorunlarını dinlemek bizim gibi yaşlı başlı vatandaşların görevi olsa gerek.

Bir şeyler yapmak lazım,

Mesela evli olanlar için bir bedelli askerlik imkanı ile fırsat oluşturalım, işini kaybetme endişesini taşıyan bekar gençlerimize iş veren tarafından bir güvence sağlatalım.

Bu öyle bir sorun ki kazan kazan formülü gibi. Bir yandan hazinemize para girdisi sağlanılıyor, bir yandan ordu bu acemi, masraflı, fiziki kapasitenin el vermeyeceği kadar kalabalık bir sorundan da kurtulmuş oluyor. Buna karşılık bedelliden yararlanan gençlerimiz de memnun oluyorlar. Bu bedelli askerlik meselesini hangi açıdan ele alırsanız faydalı gözüküyor.

Aslında bu sorun da eski devlet anlayışının planlama eksikliğinden tezahür ediyor. Devlet aklı selim ile düşünseydi bu sorunlar bu kadar birikir miydi? Hangi tarafına el atıyorsunuz elinizde kalıyor. Ayrıca bir sorunu ele alıyorsunuz hemen sizi sağa sola yaftalamak istiyorlar ki rahatlıkla sana saldırabilsinler.

Hepimizin malumudur ki şu anda öyle bir yığılma var ki ordu istese de bu gençleri askerliğe alamıyor. O zaman bir çare lazım.

Kimse şöyle düşünmesin sanki birileri vatani görevini yapmaktan kaçıyor eğer hadiseye böyle bakılırsa zaten çözüm üretmek mümkün değildir.

Sorunu vatandaşa endeksli düşünürsek amacımız bağcıyı düğmek yerine özümü yemekse inanıyorum bir çare, bir çözüm bulunur.

Eğer bedelli askerlik kabul edilirse,

1-Milyonlarca vatandaşlarımız memnun olur,

2-Ordu rahat eder,

3- Hazine kısmi bir nefes alır,

4-Bu gençlerin devlete bağlılıkları artar,

5-Bu paranın bir kısmı Türkiye’de bulunan ve lise üniversitede okuyan yetimlere burs olarak verilebilir,

6-Bir kısmı şehit ailelere destek olarak verilebilir,

7-Vatan savunmasında projelendirilerek kullanılabilir.

Kısacası hangi açıdan ele alınırsa hayırlı bir hadiseye dönüşür. Vatandaştan istirhamım şu ki, ne olur bunu vatani hizmetten kaçan gençler olarak değerlendirmeyelim, o zaman benin yazdığı şu yazı da sakıncalı durumda değerlendirilebilir. Bu memleket hepimizin kimse kimseden daha fazla bu memleketi seviyorum iddiasında bulunmamalı.

Amacımız elimizde olmayan nedenlerle askerliğe gitmesi gereken yüz binlerce gencimiz şu anda askerliğe gitmekle yüzyüze kalmış ve hem kendileri gidemeyecek konumda hem de ordu onları alabilecek verimli, bir asker olarak yetiştirecek durumda değildir.

Malum son iki bedellinin biri 30 bin TL idi ona fazla müracaat olmadı, ikincisi 18 bin TL idi nispeten ondan bir başarı elde edildi, bu iki durumu göz önünde bulundurarak ödenebilir bir bedelli tespit edilirse kanaatim o ki ondan çok yönlü bir fayda sağlanır.

Artık top yetkililerde, benim aklım bu kadarına yetiyor.