Emiral Özdemir

Kaç mevsim kendinden ödün vererek bekleyenler çaresiz ve umutsuzca , diyor şair. Şiir ta eskiden beri insanların duygularını, düşüncelerini ve hayallerini anlatan bir sanat dalıdır. Öylesine güzel ve yoğun duygularla yazılır ki. . . Bazen bir sevgiyi, bazen bir nefreti, bazen de sitemleri anlatır şiir.

Şiir okurken insan bazen kendini bulur, bazen de sevdiklerine armağan eder. Bazen hüzünlenir, bazen sevinir.

Bende severek okuduğum Gülcan DOĞRUCAN şairimizin sokak yayınlarından yayınlanan'Bekleme' isimli şiir kitabından çok etkilendim. Akıcı bir dil kullandığı şiir kitabını okuyucularımla paylaşmak istedim.

BEKLEME

Kaç mevsim kendinden ödün vererek bekleyenler,

çaresiz ve umutsuzca.

’’Beni sevmemiş olamaz o da seviyordu,

hayır yanılıyor olamam...”diye,

kendini kandırmakla geçen ömürler...

Yıllar sonra boşuna beklediğinin farkına varıp,

gerçekler yüzlerine tokat gibi vurulduğunda kendilerine gelirler.

Kimi zaman bire bir yaşadık hayatları.

Kimi zaman tanık olduk.

Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği,

dolu dolu satırları kaleme aldım.

Dokundum hayatlara, yaşanmışlıklara.

Baba gibi, söylemem gibi,

bedduam gibi, bekleme gibi…