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BEKLEME

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Emiral Özdemir

Kaç  mevsim  kendinden  ödün  vererek   bekleyenler  çaresiz  ve  umutsuzca , diyor şair.  Şiir ta eskiden beri  insanların duygularını, düşüncelerini  ve hayallerini anlatan bir sanat dalıdır. Öylesine güzel  ve yoğun duygularla yazılır ki. . .  Bazen bir sevgiyi,  bazen bir nefreti,  bazen de sitemleri  anlatır şiir.

Şiir okurken insan bazen kendini  bulur, bazen de sevdiklerine armağan eder.  Bazen  hüzünlenir, bazen sevinir. 

Bende severek okuduğum  Gülcan  DOĞRUCAN şairimizin sokak yayınlarından yayınlanan'Bekleme'  isimli şiir kitabından çok etkilendim.  Akıcı bir dil kullandığı şiir kitabını okuyucularımla paylaşmak istedim.                           

BEKLEME

Kaç mevsim kendinden ödün vererek bekleyenler,
çaresiz ve umutsuzca.
’’Beni sevmemiş olamaz o da seviyordu,
hayır yanılıyor olamam...”diye,
kendini kandırmakla geçen ömürler...
Yıllar sonra boşuna beklediğinin farkına varıp,
gerçekler yüzlerine tokat gibi vurulduğunda kendilerine gelirler.
Kimi zaman bire bir yaşadık hayatları.
Kimi zaman tanık olduk.
Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği,
dolu dolu satırları kaleme aldım.
Dokundum hayatlara, yaşanmışlıklara.
Baba gibi, söylemem gibi,
bedduam gibi, bekleme gibi…

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